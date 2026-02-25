Ilenia Antonini, exparticipante de ‘MasterChef’, se casa: los detalles de su romántica propuesta de matrimonio

La reconocida actriz ítalo-colombiana Ilenia Antonini sorprendió a sus seguidores al confirmar que llegará al altar próximamente. Tras una sólida relación que inició en las tablas del teatro, la artista compartió la noticia de su compromiso con el actor y director Roberto Cortés.

La esfera del entretenimiento en Colombia celebra una nueva unión. Ilenia Yolanda Lucía Antonini Zuleta, cuyo talento ha brillado en producciones de gran relevancia como Ana de nadie y La hija del mariachi, utilizó sus redes sociales para anunciar un paso significativo: su compromiso matrimonial.

La noticia, que rápidamente se volvió tendencia, pone el foco no solo en la trayectoria de la joven actriz, sino también en la identidad de su futuro esposo, el artista escénico Roberto Cortés.

El anuncio oficial en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 440.000 seguidores, Antonini publicó una serie de fotografías que capturan el momento de la propuesta. Según la descripción compartida por la actriz, el evento tuvo lugar el pasado domingo 22 de febrero de 2026.

Con un mensaje que enfatiza la construcción conjunta y el apoyo mutuo, Ilenia expresó: “¡Sí! Sí, a seguir creando y construyendo juntos. Sí, a sostenernos en cada momento. Sí, a cumplir sueños juntos. Sí y siempre sí. Gracias por llegar”.

La publicación no tardó en recibir el respaldo de figuras destacadas de la televisión colombiana, como Carolina Cuervo, Michelle Gutty y Emmanuel Esparza, quienes extendieron sus felicitaciones a la pareja.

¿Quién es Roberto Cortés, el futuro esposo de Ilenia?

A diferencia de la alta exposición mediática que ha manejado Antonini desde su infancia, Roberto Cortés ha optado por mantener un perfil más reservado en sus redes sociales. No obstante, su nombre es bien conocido en los círculos del arte dramático y la gestión cultural en Colombia.

Cortés es un actor y artista escénico que ha diversificado su carrera más allá de la interpretación. Además de su trabajo frente a las cámaras y sobre las tablas, ha explorado la dirección y la escritura de guiones para proyectos independientes.

Su formación y enfoque profesional lo han llevado a colaborar en diversas producciones teatrales, terreno donde precisamente conoció a su ahora prometida.

Una historia de amor que nació en el teatro

La relación entre Ilenia y Roberto se gestó en el entorno que ambos consideran su segundo hogar: el escenario. La pareja se conoció mientras trabajaba en una producción teatral conjunta. Lo que inició como una colaboración profesional evolucionó en un vínculo sentimental que decidieron hacer público a finales del año 2024.

Desde la confirmación de su noviazgo, ambos se han mostrado en diversos espacios compartiendo experiencias de viaje y proyectos artísticos, manteniendo siempre un equilibrio entre la vida pública y su intimidad. Roberto ha sido descrito por allegados al medio como un profesional dedicado y un apoyo fundamental en la carrera ascendente de Ilenia.

Ilenia Antonini: una trayectoria de persistencia

Para el público colombiano, ver a Ilenia alcanzar este nuevo paso personal resulta gratificante debido a que la han visto crecer en pantalla. La actriz, de ascendencia italiana, debutó a los cuatro años y logró un reconocimiento masivo con su participación en Tres milagros. Más recientemente, su papel en Ana de nadie y su participación en MasterChef la ratificaron como una de las intérpretes más versátiles de su generación.

Este compromiso llega en un momento de madurez profesional para la actriz, quien ha sabido transitar del estatus de “actriz infantil” a protagonista de la televisión contemporánea. Aunque aún no se han revelado detalles sobre la fecha exacta o el lugar de la ceremonia, se espera que el enlace sea uno de los eventos más comentados de la farándula colombiana en los próximos meses.