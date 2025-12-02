Michelle Rouillard se mostró muy enamorada y conmovió con mensaje a su pareja, que también hizo parte de ‘MasterChef Celebrity’

Michelle Rouillard es una actriz, modelo y exreina colombiana que hizo parte de la séptima temporada de MasterChef Celebrity. Allí logró destacarse por sus habilidades culinarias y por haber llegado al top 5.

Sin embargo, lo que más sorprendió a los usuarios no fue que se consolidara como una de las mejores cocineras, sino el giro inesperado que dio su vida, especialmente en el ámbito amoroso, pues durante su participación en el programa alguien del equipo de producción logró conquistar su corazón.

En la competencia, los cocineros tuvieron la oportunidad de contar con un equipo de profesores que les brindaron más conocimientos y compartieron con ellos sus aprendizajes gastronómicos para ayudarles a avanzar en el proceso. Uno de esos mentores fue Jacobo Bonilla, según reveló la exreina a Pulzo.

También mencionó que ya se conocían desde antes, pero fue durante el desarrollo del ‘reality’ cuando surgió una conexión. Al finalizar el programa, comenzaron a salir y establecieron una relación sentimental.

Él es el novio de Michelle Rouillard | Foto: Instagram @michellerouillard

Michelle Rouillard se mostró muy enamorada

A través de sus redes sociales, la exparticipante de uno de los programas más vistos del país ha compartido varios momentos junto a su actual pareja y, aunque en diferentes ocasiones ha dejado ver lo enamorada que está, generó ternura con su publicación más reciente.

“Y de repente empezaron a caerse todas las paredes, las murallas, todas esas ideas que me habían hecho dudar. Empezó a sentirse genuino, lindo”, escribió.

En menos de 24 horas, la publicación logró más de 21 mil “me gusta” y 400 comentarios, en los que sus seguidores y amigos de la pareja, incluidos varios participantes del concurso de cocina, dejaron mensajes de cariño.

“¡Qué belleza! Lo mejor siempre, hermosura”; “Me hace muy feliz que por fin encontraras el amor”; “Me encanta esta pareja. Un abrazo”; “Reina, se ven muy lindos, te mereces todo lo mejor. Felicidades”; “Qué bonita coincidencia, qué lindo que tuvieras ese último cupo para ingresar a esta temporada, pero lo más hermoso es que te haya llevado a ese destino”, entre muchos más.

Esta nueva etapa de la exreina ha encantado a su público, pues durante el programa muchas personas la juzgaban por su actitud seria, a diferencia de la de sus compañeros, y por parecer “mala gente”, ya que en varios retos tuvo cruces de palabras con algunos de ellos, como con Violeta Vergonzi.