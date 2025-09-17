Suscribirse

GENTE

Fuerte discusión entre Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard en ‘MasterChef Celebrity’; hubo lágrimas: “Visajosa vos”

La exreina y la presentadora de televisión tuvieron un descuido que ocasionó un ambiente tenso.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

18 de septiembre de 2025, 2:23 a. m.
Violeta Betgonzi y Michell Rouillard tuvieron una discusión en 'MasterChef Celebrity'.
Violeta Betgonzi y Michell Rouillard tuvieron una discusión en 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Captura de Instagram @violetabergonzi / @michellerouillard

En el capítulo del 17 de septiembre, las celebridades de Masterchef Celebrity entraron cantando a la cocina, como es costumbre, la fila fue liderada por Pichingo, quien realizó una interpretación de trova con su guitarra.

En el reto de hoy, los cocineros se hicieron por parejas, las cuales fueron escogidas de por Nicolás Montero y Ricardo Vesga, que portaban el delantal negro, y no tuvieron la posibilidad de demostrar sus habilidades gastronómicas.

Contexto: Ausencia de Luis Fernando Hoyos en ‘MasterChef’ tiene incómodos a sus compañeros; hacen fuerte petición en contra del actor

La elección de las preparaciones fue libre, podían hacer un postre, una entrada o innovar con un plato ya existente como las empanadas o arepas de choclo, pero el producto que era obligatorio utilizar era la harina de maíz amarilla o blanca.

Aunque las celebridades tenían 65 minutos para cumplir con el reto, antes de empezar con el plato tuvieron que armar una figura tridimensional, una prueba que les quitó más tiempo de lo esperado.

La fuerte discusión en ‘MasterChef Celebrity’

Al momento en el que Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard iban a comenzar a cocinar, se dieron cuenta de que se les había olvidado el producto principal. Una situación que angustió a la presentadora, que rompió en llanto.

No es justo porque me estoy preparando” le dijo Violeta entre lágrimas a Claudia Bahamón, quien le propuso que hicieran un intercambio, ella les traía la harina y tenían 10 minutos menos.

Sin dudarlo, Bergonzi le respondió que sí a la presentadora, pero su respuesta incomodó a la exreina porque tomó la decisión sin ella: “¿Qué vamos a hacer? Cuenta conmigo también que no estoy pintada en la pared”.

“No estás pintada en la pared, pero quiero proponerte un plan porque alcanzamos hacer el tamal, vamos a hacer uno solo, confía en mí, ¿te parece?”, preguntó la presentadora.

Contexto: Esposa de Nicolás de Zubiría enterneció con emotivo mensaje de cumpleaños al chef de ‘MasterChef Celebrity’: “Te amamos”

Aunque, lograron ponerse de acuerdo en la preparación, mientras esperaban a Claudia, Violeta habló con Michelle y le aseguró que ella había escuchado el trato: “Por eso visajosa”.

El comentario volvió a disgustar a la modelo y le respondió: “No, visajosa vos” y agregó que una parte de la preparación lo haría a su manera.

Frente a las cámaras, Bergonzi manifestó que cada una tenía una receta y que aceptó hacerlo de esa manera porque no quería discutir: “Es bien difícil trabajar con ella, tiene un carácter muy fuerte y yo no vine aquí a pelear con nadie”. Además, resaltó que sentía frustrada por haber perdido tiempo, pero que estaba segura lograrían sacar adelante el plato.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Daniel Noboa plantea Asamblea Constituyente: estos serían los cambios que propone

2. Dayro Moreno y Once Caldas bajan de la nube a Independiente del Valle: batacazo por Sudamericana

3. Aumentan los muertos por motín en estación de Policía en Funza; Procuraduría hará una investigación tras el voraz incendio

4. La ‘jugadita’ de Petro para evadir decisión del Tribunal de Cundinamarca; de nuevo aparece la hoja de vida de Juan Carlos Florián

5. Fuerte discusión entre Violeta Bergonzi y Michelle Rouillard en ‘MasterChef Celebrity’; hubo lágrimas: “Visajosa vos”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MasterChefMasterChef CelebrityMasterchef celebrity 2025Violeta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.