Michelle Rouillard, de ‘MasterChef’, confesó por qué la acusan de “mala gente” en el ‘reality’: “No va conmigo”

En el presente año 2025 se está transmitiendo la décima temporada del reality de cocina más importante de Colombia, MasterChef Celebrity, y varios de los participantes han dado de qué hablar desde el capítulo número uno.

La exreina de belleza Michelle Rouillard es una de las que ha tenido el foco de los comentarios en redes ya que, de todos los participantes, ha sido la menos amigable con el resto de sus compañeros, y aunque muchos la han tildado de “crecida” y “mala gente”, esta actitud tiene un por qué.

MasterChef Celebrity 2025. (Colprensa-RCN). | Foto: (Colprensa-RCN).

Michelle Rouillard habló de su fría actitud en MasterChef Celebrity

Recientemente, la reconocida actriz y modelo estuvo como invitada en Bravíssimo, y en este formato habló de diferentes aspectos de su vida y de su participación en el reality culinario más popular del país.

La permanencia de Michelle Rouillard en MasterChef ha causado cientos de comentarios, sobre todo por la mala relación que parece llevar en el formato con dos personas en especial: Valentina Taguado y Violeta Bergonzi.

Dicha presentadora en una oportunidad reveló que no se hablan ni tienen contacto fuera de cámaras y esto avivó comentarios de una posible mala relación.

Para muchos, Michelle Rouillard se ha caracterizado en la temporada por ser “mala gente”, pero en la entrevista ella reveló que dicha actitud hace parte de su naturalidad, ya que desde su infancia nunca estuvo el ser una persona que mantuviera rodeada de amigos.

“Yo nunca he sido compinchera en la vida, ni en el colegio. Yo me la llevo bien con todo el mundo, pero eso de agarrarme de gancho e ir para allá y para acá no va conmigo”, explicó, cuestión que la hace totalmente diferente a todos sus compañeros, que sí aplican lo anterior.

Así como Michelle no es de decirle ‘amigo’ a cualquier persona, mencionó en esta misma conversación que ama cuidar los vínculos que ya tiene establecidos.

“Los amigos que tengo me gusta que sean mis amigos de verdad, ocuparme de ellos, saber qué les está pasando, estar disponible y uno no tiene tiempo ni disposición par tener mil amigos, prefiero tener poquitos y bien cuidados”, agregó.

En cuanto al reality, Michelle Rouillard afirmó que a este tipo de formatos se va a aprender y a competir, no a hacer amigos.

En sus palabras, dejó ver que cuando inició el formato, tuvo roces con sus compañeros, ya que le decían que “no se integraba”, a lo que ella respondía: “¿Por qué me tengo que integrar?”.

Valentina Taguado le pidió perdón a Michelle Rouillard

En uno de los capítulos, estas mujeres tuvieron que cocinar como pareja y fue totalmente notoria la incomodidad que hubo entre ellas, incluso Valentina mostró ciertas actitudes por las que la tildaron de “grosera”.

Ante lo sucedido, la locutora dedicó un post en su cuenta oficial de Instagram a dedicarle una disculpa pública.