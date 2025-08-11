Michelle Rouillard no se quedó callada y se destapó sobre detalle de sus compañeros en ‘MasterChef Celebrity’: “Hipócritas”

Michelle Rouillard se convirtió en una de las participantes más comentadas de MasterChef Celebrity 2025, debido a su desarrollo dentro de la competencia. La exreina fue foco de miradas, precisamente por sus platos y reacciones dentro de la cocina más famosa de la televisión.

De hecho, en uno de los recientes capítulos, la artista fue blanco de comentarios, a raíz de que se salvó de ser eliminada del formato por una presentación de changua que realizó. En su lugar, Mario Yepes fue quien abandonó el juego, despertando indignación en miles de televidentes, quienes no estaban de acuerdo con la decisión de los jurados.

En redes sociales se prendió un fuerte alboroto, llevando a que muchas personas respaldaran y atacaran a Michelle Rouillard por lo sucedido. Las críticas abundaron, al punto de ubicarse en una actividad de preguntas y respuestas que realizó en su perfil.

Michelle Rouillard en 'MasterChef Celebrity' 2025. | Foto: Canal RCN

La actriz no se quedó callada y respondió a quienes la estaban reprochando por no haber salido en esa ocasión. Sus palabras fueron puntuales, refiriéndose a lo que decidieron los chefs, evaluando los desempeños y los rendimientos en las pruebas.

“Aclaremos algo: que a Yepes lo quieran por ser un futbolista muy reconocido no significa que tengan que invadir mi espacio con comentarios de odio. Al final, quienes deciden quién se queda o se va son los chefs”, escribió en una historia del perfil.

Tras defenderse por estas opiniones, la famosa no dudó en soltar un comentario bastante ácido con respecto a algunos compañeros del programa. La exreina colombiana fue clara en que había hipocresía en el grupo, al punto de destaparse la cara que manejaban ante cámaras.

“Sí, en MasterChef hay hipócritas de doble cara y eso uno lo nota cuando ve el programa. Al final, cada quien decide cómo jugar y con qué cara quedarse”, respondió.

Michelle Rouillard respondió preguntas sobre 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Instagram @michellerouillard

En cuanto a los ataques que ha recibido, Michelle Rouillard mencionó que nunca se imaginó la ola de odio en su contra, por lo que únicamente se quedaba con lo positivo. “La verdad, no me esperaba ni una cosa ni la otra en esta magnitud. Ha sido intenso recibir tanto apoyo y, al mismo tiempo, tanto hate. Pero me quedo con lo bueno, porque es lo que realmente me impulsa”, comentó.

En un post que realizó en su cuenta de Instagram, la actriz fue clara en que esta situación que vivía en plataformas digitales era inesperada, pero encontraba detalles similares en películas de zombis, en las que se repetían patrones y se contaminaba un ambiente a gran velocidad, sin pensarse en los daños.