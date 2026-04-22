Christopher Carpentier, exjurado de MasterChef Celebrity, el reality de cocina más querido por los colombianos, llamó la atención de miles en redes sociales tras revelar detalles poco conocidos sobre su inesperada salida del programa.

El chef chileno, recordado por su estilo exigente y su humor ácido en el programa gastronómico del Canal RCN, hizo una confesión que sorprendió a más de uno, pues dejó en evidencia el ambiente que vivía en sus últimos días dentro del formato.

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Durante varias temporadas, Carpentier se consolidó como una de las figuras más queridas y, a la vez, temidas de la competencia. Es además un referente en técnicas de cocina.

En una reciente entrevista con el empresario Álvaro Rodríguez, el chef se sinceró sobre las razones que lo llevaron a irse del programa, pues hasta el momento, solo eran especulaciones compartidas por los fanáticos del formato a través de las redes sociales.

Christopher Carpentier fue uno de los jurados en MasterChef Celebrity 2023. Foto: Tomado de @canalrcn y @chriscarpentier

Más allá de sus proyectos personales y empresariales, Carpentier reconoció que su estado físico y emocional tuvo un peso determinante en su salida.

“La espalda, no aguantaba el dolor y a mí ya no me gustaba MasterChef, era una tortura ir”, confesó, dejando claro que las exigencias del formato comenzaron a pasarle factura.

El chef explicó que ese malestar no solo lo afectaba a nivel personal, sino en su entorno laboral: “No solamente era una tortura mía, sino que yo era una tortura para la gente”.

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Según contó, en un encuentro fuera de cámaras, Claudia Bahamón, presentadora del programa, fue directa al describir su actitud durante esa etapa. “Un día Claudia Bahamón, cuando terminamos MasterChef, nos juntamos a tomar trago y a conversar, y me dice: ‘eras el ser más insoportable de la tierra’”, recordó entre risas.

Lejos de tomarse la frase como una ofensa, Carpentier la interpretó como un llamado de atención necesario. El chef profundizó en esa percepción al explicar que su comportamiento era impredecible para el equipo de producción: “Yo llegaba desde la mañana y todos diciendo: ‘¿irá a llegar de buenas o de malas?, qué pereza’”.

El exjurado insistió en que su actitud no estaba relacionada con arrogancia, sino con un desgaste acumulado que le impedía disfrutar su trabajo. “No era arrogante, nada, sino que de repente llegaba de mal genio o no lo disfrutaba”, aseguró. Esa falta de conexión con el proyecto fue clave para tomar una decisión definitiva.