⁠⁠Participante de ‘MasterChef 2026’ sufrió quemaduras con aceite en el rostro; mostró heridas y habló de cómo se siente

Después de una década encendido en la pantalla, MasterChef Celebrity Colombia no piensa bajar la llama.

Para 2026, el reality ya tiene lista su temporada número 11, con un nuevo grupo de celebridades que aceptaron el reto de meterse de lleno en la cocina más exigente del país.

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La fórmula no cambia mucho: presión al máximo, momentos de alta tensión y el jurado que los televidentes ya conocen bien. Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, acompañados otra vez por la cuota internacional que se mantiene en esta edición, Belén Alonso.

Desde hace semanas, la producción dio a conocer los nombres de los 24 famosos que se pondrán el delantal. Entre ellos hay uno que conecta especialmente con el público joven: Paula Galindo, más conocida en redes como Pautips.

La creadora de contenido, recordada por ser de las primeras en abrirse espacio en YouTube cuando el concepto de youtuber apenas comenzaba a sonar, ahora le cambia el chip a su carrera. Deja por un rato las cámaras para enfrentarse a cuchillos, fogones y recetas bajo presión.

Pero no todo ha sido color de rosa en esta nueva experiencia. Hace poco, la propia Paula contó en su Instagram que sufrió uno de los accidentes más típicos dentro de la cocina del programa: una quemadura con aceite.

Lo que más llamó la atención fue que el incidente ocurrió directamente en su rostro, pues así lo dejó ver en la fotografía que publicó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

“Me quemé la cara con aceite”, escribió.

Pautips, de 'MasterChef Celebrity', sufrió quemadura con aceite. Foto: Instagram: @pautips

Para dar un poco más de detalle, Paula Galindo comentó que mientras estaba cocinando con aceite, en la estufa algo se reventó y esto hizo que gotas del líquido le cayeran en la cara.

“Se me estalló algo en el fogón y lamentablemente me cayó en el rostro y brazos”, añadió.

Para darles un parte de tranquilidad a sus seguidores, confirmó que esto solamente se quedó en un susto y en unas cuantas heridas menores en su rostro, ya que “Gracias a Dios no pasó a mayores”.