“No lo tengo todo”: Pautips, de ‘Masterchef Celebrity’, reveló algunos sueños que no ha cumplido pese a su fama

Después de diez temporadas al aire en el año 2025, MasterChef Celebrity Colombia no baja el ritmo y ya tiene lista una nueva tanda de famosos dispuestos a entregarlo todo frente a las estufas.

Jorge Rausch confesó que nunca buscó ser jurado de ‘MasterChef Celebrity’: “Nunca me proyecté para eso”

El popular reality de cocina regresará este 2026 con su temporada número 11, manteniendo esa fórmula que le ha dado resultado desde el inicio, que es exigencia, tensión y, claro, un jurado que desde hace años está establecido, más la cuota internacional, que en este caso, repite temporada.

Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch seguirán ocupando sus puestos, tal como lo han hecho desde la primera edición. A ellos se suma nuevamente la chef mexicana Belén Alonso.

La producción ya confirmó a los 24 famosos que se pondrán el delantal en la cocina más famosa del país.

Uno de los nombres que más reconoce sobre todo el público joven es el de Paula Galindo, conocida en redes sociales como Pautips.

La creadora de contenido fue una de las pioneras en abrirse camino en YouTube cuando el término “youtuber” apenas empezaba a sonar, y ahora cambiará las cámaras por cuchillos y sartenes para demostrar de qué está hecha en la cocina.

Recientemente, Paula se sinceró a través de su cuenta oficial de Instagram, y allí reveló que pese al éxito que le han dado las redes sociales, hay sueños que no cumplió y algunos que aún no ha logrado materializar.

“Yo también tengo muchos sueños que no cumplí o que no he cumplido a mis 31 años y hoy se los voy a contar. Me parece importante hacer este video porque me di cuenta que muchas personas se comparan con mi estilo de vida sintiendo que lo tengo todo o que lo logré todo, pero no es así”, dijo inicialmente.

“Yo no tenía ni idea”: Nicolás de Zubiría recordó su particular e inesperado casting para llegar a ‘MasterChef Celebrity’

Paula afirmó que uno de los sueños más grandes de su vida era irse al exterior a estudiar moda y señaló que por esto su película favorita en su adolescencia era El diablo viste a la moda, “porque en cierta manera yo veía en Anne Hathaway un reflejo de lo que yo quería llegar a alcanzar”, añadió.

Otro de los sueños que no logró materializar, pese a que lo intentó, fue el de tener su propia marca de maquillaje. Para esto, Pautips afirmó que se necesita mucho trabajo más disciplina y resaltó esto para las personas que trabajan en la industria cosmética.

“El maquillaje va mucho más de ‘me lo pongo para verme linda’. Todo lo que hay detrás (formulaciones, importaciones, INVIMA), requiere muchísimo trabajo, muchísima entrega y mucha disciplina”, dijo.

De igual forma, y más a título personal, mencionó que otro de los sueños que no ha logrado cumplir es algo que involucra a su pareja... el hecho de ser madre.

En sus palabras, Paula dejó ver que esto no lo ha podido cumplir por ciertos temas de salud y de secuelas que están fuera de su control.

“Otro sueño que no he podido cumplir es ser mamá... realmente hay una causa de salud por la cual no he podido tener hijos [...] Hay muchas secuelas que yo no puedo controlar, que por más tratamientos médicos que he hecho, no he podido lograrlo, y ese sueño de ser mamá lo dejé en manos de Dios porque no sé qué más pueda hacer”, agregó.

Por último, la influencer aseguró que nunca es tarde para soñar y para hacer todo lo posible para que se vean realizados.

“Lo sueños no tienen fecha de vencimiento. No hay un plazo límite para cumplirlos. La vida no siempre se vive al ritmo que lo imaginamos, pero eso no significa que nos quedamos atrás”, concluyó.