Jorge Rausch confesó que nunca buscó ser jurado de ‘MasterChef Celebrity’: “Nunca me proyecté para eso”

El famoso chef llegó a este formato porque así tenía que pasar en su vida, según dijo.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

30 de septiembre de 2025, 5:23 p. m.
Diego Sáenz conmovió a Jorge Rausch, quien se vio notablemente triste por la despedida del presentador.
Diego Sáenz hizo llorar a Carolina Acevedo tras despedirse de MasterChef Celebrity

En la televisión colombiana hay una gran variedad de realitis y uno de los favoritos en la actualidad es MasterChef Celebrity.

Esta temporada, que celebra los 10 años de este formato culinario, llama la atención de los colombianos noche a noche por las diferentes preparaciones y retos que todos los participantes deben cumplir ya sea solos, en parejas o por equipos.

Los platos de alta cocina no es lo único que llama la atención de este programa, también lo es la vida personal tanto de participantes como de jurados.

MasterChef Celebrity que celebra sus 10 años. Participantes de este 2025. Canal RCN
Jurados y presentadora de 'MasterChef Celebrity' 2025. | Foto: Canal RCN

Para esta reciente temporada, el jurado tuvo un cambio, ya que se fue Adria Marina y llegó la también mexicana Belén Alonso para acompañar al cartagenero, Nicolás de Zubiría y al bogotano Jorge Rausch.

De estas tres personas, el chef Jorge Rausch siempre ha llamado más la atención de los televidentes e internautas. Día a día sus seguidores buscan conocer más de su carrera, su vida personal y sobre todo de su relación amorosa.

Contexto: Jorge Rausch confesó la táctica para enamorar a su joven novia; la edad no fue impedimento: “Ya no es tampoco una niña”

Jorge Rausch afirmó que no buscó ser jurado de MasterChef Celebrity

En todas las ediciones, Jorge Rausch se ha caracterizado por ser uno de los jurados más exigentes, que siempre espera excelencia y disposición por parte de los participantes.

Muchos de los exparticipantes han mencionado que el bogotano, sin dejar la exigencia, se ha vuelto más cariñoso y cercano al reality. Incluso, Rausch inventó el famoso ‘cachete’, gesto con el que les da a conocer a los concursantes que hicieron un plato excelente que merece un reconocimiento adicional.

Jorge Rausch, jurado de 'MasterChef Celebrity'
Jorge Rausch, jurado de 'MasterChef Celebrity'. | Foto: Canal RCN

Los inicios de la carrera de Jorge Rausch no fueron fáciles, estuvo en varios países, tuvo varios trabajos, pero luchó para salir adelante y hoy en día es uno de los chefs más reconocidos del país.

Su nombre ganó más peso en el mundo de la alta cocina, pero también en la farándula debido a estar en el reality culinario. Sin embargo, en conversación con Vea, el chef dejó claro que jamás buscó formar parte de este formato.

Contexto: Jorge Rausch sorprendió con publicación junto a la chef mexicana que hizo parte de la temporada pasada de ‘MasterChef Celebrity’

“Yo no planeo. Por ejemplo, no pensaba ser jurado de 'MasterChef’, yo quería tener mi restaurante, tuve mi restaurante y terminé siendo jurado de 'MasterChef’, entonces, nunca me proyecté para eso, pero pasó”, dijo.

Jorge Rausch dejó claro que para él en ese momento lo único que estaba entre sus planes era tener su restaurante, lo cual logró, y después, sin buscarlo, llegó a él la oportunidad de estar en televisión nacional.

