Jorge Rausch confesó la táctica para enamorar a su joven novia; la edad no fue impedimento: “Ya no es tampoco una niña”

El famoso chef abrió su corazón y habló de cómo lleva su relación amorosa.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

25 de septiembre de 2025, 4:14 p. m.
El chef Jorge Rausch y la DJ Alejandra Rosales estuvieron de viaje en Panamá.
El chef Jorge Rausch y la DJ Alejandra Rosales estuvieron de viaje en Panamá. | Foto: Captura de Instagram @jorge.rausch

El reconocido chef Jorge Rausch sorprendió a su comunidad digital hace unos meses al anunciar que había dejado atrás la soltería, tras su separación en 2024 de la modelo y empresaria Nathalie Monsalve.

La confirmación de su nuevo romance llegó durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Allí, el jurado de MasterChef reveló que ya tenía pareja y, además, comentó con humor que “no se iba a hacer más tatuajes porque con los de su novia eran suficientes”.

Jorge Rausch mostró su angustia por la vida de su mamá y familia que vive en Israel.
Jorge Rausch habló de su novia Alejandra Rosales. | Foto: Tomada de Instagram @jorge.rausch

Tiempo después, Rausch compartió en sus redes una fotografía junto a Alejandra Rosales, su nueva pareja, en la Lazotea Rooftop de Panamá. La publicación estuvo acompañada de emojis como el corazón rojo y el fuego.

Aunque anteriormente se habían visto algunas interacciones entre ellos en línea y en espacios compartidos, esa fue la primera vez que aparecieron juntos en una imagen publicada oficialmente.

Contexto: Jorge Rausch, jurado de ‘MasterChef Celebrity’ compartió una experiencia “horrible” que vivió cuando trabajó en un restaurante

Jorge Rausch confesó cómo conquistó a su novia, Alejandra Rosales

Recientemente, el reconocido chef que tiene el rol de jurado de MasterChef Celebrity, habló de su nueva pareja en charla con Vea, y allí, reveló cómo hizo para empezar a salir con ella.

Según lo que mencionó el famoso chef, Alejandra llamó su atención por ser una mujer diferente.

“Lo primero es que es tremenda niña linda, muy diferente, y pues le escribí, me contestó y después fuimos a tomar un café y en vez de tomar un café, salimos a cenar y después nos vimos otra vez y bueno, aquí vamos”, dijo en primera instancia.

No es la primera vez que al reconocido chef se le ve con una pareja más joven que él, y ante esto, afirmó que no es algo que le moleste o le incomode.

Contexto: Jorge Rausch destapó secreto de ‘MasterChef Celebrity’ que lo dejó en evidencia: “Con razón se manda semejantes cucharadas”

“Ya no es tampoco una niña, se ve mucho más joven, pero es una mujer madura. Yo también ya soy señor y la idea es eso, que sea una relación madura. Yo no le pregunto la edad a las personas antes de salir con ellas, porque la edad es supremamente relativa en la apariencia y en la madurez intelectual y emocional. O sea, ya una persona de 34 o 38 o 42 digamos, la diferencia en eso es muy poca”, añadió.

Rausch resaltó que para él es muy importante que las cosas en su vida fluyan de una manera natural, pues no le gusta forzar nada para que todo se le dé. Incluso, como jurado en el reality culinario, pues afirmó que jamás buscó formar parte, pero aun así llegó a él.

