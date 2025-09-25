Jorge Rausch confesó la táctica para enamorar a su joven novia; la edad no fue impedimento: “Ya no es tampoco una niña”

El reconocido chef Jorge Rausch sorprendió a su comunidad digital hace unos meses al anunciar que había dejado atrás la soltería, tras su separación en 2024 de la modelo y empresaria Nathalie Monsalve.

La confirmación de su nuevo romance llegó durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram. Allí, el jurado de MasterChef reveló que ya tenía pareja y, además, comentó con humor que “no se iba a hacer más tatuajes porque con los de su novia eran suficientes”.

Jorge Rausch habló de su novia Alejandra Rosales. | Foto: Tomada de Instagram @jorge.rausch

Tiempo después, Rausch compartió en sus redes una fotografía junto a Alejandra Rosales, su nueva pareja, en la Lazotea Rooftop de Panamá. La publicación estuvo acompañada de emojis como el corazón rojo y el fuego.

Aunque anteriormente se habían visto algunas interacciones entre ellos en línea y en espacios compartidos, esa fue la primera vez que aparecieron juntos en una imagen publicada oficialmente.

Jorge Rausch confesó cómo conquistó a su novia, Alejandra Rosales

Recientemente, el reconocido chef que tiene el rol de jurado de MasterChef Celebrity, habló de su nueva pareja en charla con Vea, y allí, reveló cómo hizo para empezar a salir con ella.

Según lo que mencionó el famoso chef, Alejandra llamó su atención por ser una mujer diferente.

“Lo primero es que es tremenda niña linda, muy diferente, y pues le escribí, me contestó y después fuimos a tomar un café y en vez de tomar un café, salimos a cenar y después nos vimos otra vez y bueno, aquí vamos”, dijo en primera instancia.

No es la primera vez que al reconocido chef se le ve con una pareja más joven que él, y ante esto, afirmó que no es algo que le moleste o le incomode.

“Ya no es tampoco una niña, se ve mucho más joven, pero es una mujer madura. Yo también ya soy señor y la idea es eso, que sea una relación madura. Yo no le pregunto la edad a las personas antes de salir con ellas, porque la edad es supremamente relativa en la apariencia y en la madurez intelectual y emocional. O sea, ya una persona de 34 o 38 o 42 digamos, la diferencia en eso es muy poca”, añadió.