Jorge Rausch destapó secreto de ‘MasterChef Celebrity’ que lo dejó en evidencia: “Con razón se manda semejantes cucharadas”

Jorge Rausch desveló secreto de alimentación que aplica en MasterChef Celebrity

Jorge Rausch reveló que su primer truco es saltarse una comida que es muy importante, la primera del día: “Si alguna vez se han preguntado, ‘¿Qué se come en MasterChef?’ Aquí le va. Bueno, la vaina va así, la única cosa que yo tengo clara es que yo no desayuno y yo llego al estudio y trato de comer lo más tarde que pueda y antes de probar en el primer reto , me tomo un batido de proteína”, dijo en primera instancia.

“Pero de que comes, comes”; “Ya entendí por qué él siempre come más cuando le gusta un plato”; “Con razón se manda semejantes cucharadas”; “Con razón come con ganas”; “Con razón cuando comes, da gusto verte comer”; “Con razón en los veredictos eres tan sincero”; “Eso era lo que yo quería saber”, fueron algunos de los comentarios en su publicación.