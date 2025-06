“Jorge lo vio muy bien, pero no había llegado Claudia. Ella no estaba, pero Jorge sí. Entonces, cuando yo le dije: hágale, que ahí esta... Por eso yo dije: ‘Me la juego’”, afirmó.

No bastó que René tuviera la aprobación de uno de los jurados, pues la crítica de su compañera Patty Grisales no se hizo esperar, aunque fue de una manera muy respetuosa.

“Yo no vi que te dijo eso. Los fríjoles son paisas, los fríjoles con chocozuela. Yo jamás he visto los fríjoles con espagueti. Ya sabes, la próxima para cuando a ti te toque solito”, dijo la actriz, dejando al aire su apreciación.

La excentrica combinación elegida por el exfutbolista también causó los comentarios en redes sociales: “Jaja amo a René Higuita, pero chocozuela + fríjoles + espaguetis?”; “Ay, pero René Higuita querer meter pasta en un plato de fríjoles verdes con chocozuela? jajaja”; “René Higuita es muy original, ‘Pasta con fríjoles de riñon’, no combina un chance ese man jaja”; “René Higuita es muy charro”; “Dios mío, esos fríjoles con espagueti de René Higuita deben ser primos del arroz con mango jaja”; “Más montañero que René Higuita queriéndole poner pasta a unos fríjoles no hay en este país, me hizo la noche jajaja”; “René Higuita en MasterChef Celebrity es tipo ‘Tal vez no sepa lo que hago, pero luzco genial haciéndolo’”; “René Higuita léete cien años de seriedad jajaja cómo que pasta con fríjoles”; “Jajaja qué risa René Higuita diciendo que fríjoles verdes con chocozuela, carne desmechada y espagueti: lo amo”, fueron algunos de los mensajes de los internautas.