Boston River vs. Millonarios, por Copa Sudamericana: hora y señal de TV para ver en vivo

Para Millonarios no han sido días fáciles y de no revertirlos, podría convertirse en una fuerte crisis de mitad de año. Todo empezó el pasado fin de semana con la eliminación de Liga BetPlay 2026-I.

A los dirigidos por Fabián Bustos se les dieron todos los resultados, solo dependía de ellos ganar en Valledupar a Alianza FC y no lograron su cometido. Errores como el del arquero Guillermo de Amores los condenó a un empate 2-2.

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Para una institución histórica dicho golpe fue uno muy bajo, pero no todo esta perdido en el primer semestre. En Copa Sudamericana les resta enfrentar la segunda vuelta de la fase de grupos donde hacen parte de la zona C.

Hasta la fecha marchan terceros, a tres puntos del líder y clasificado transitorio, Sao Paulo. Este jueves el elenco azul visitará en Uruguay a Boston River, con la firme intención de poder sumar tres puntos que le sirvan para igualar a los brasileños.

Los paulistas juegan a la misma hora y día que Millonarios. De darse algún empate entre el cuadro brasileño ante O’Higgins, las chances de que en las últimas dos fechas los embajadores puedan dar la pelea aumentan.

Hora y canal para ver en vivo

Boston River vs. Millonarios

Fecha 4 - Copa Sudamericana

Día: 7 de mayo

Hora: 5:00 p.m.

Canal: ESPN

Para los capitalinos se ve casi como una obligación pasar de fase en Sudamericana, luego de que en el rentado local saliesen prematuramente por no poder sumar los puntos suficientes para estar en la pelea por la estrella de mitad de año.

Millonarios en sus dos más recientes presentaciones de torneo internacional ha ido mejorando. Ante Sao Paulo, en Bogotá, el equipo capitalino salvó un empate con resultado de 0-0. En la fecha anterior a esa, a Boston River le ganó por 1-0 con gol de Carlos Darwin Quintero.

Millonarios y Boston River de Uruguay, por la Copa Sudamericana 2026. Foto: Colprensa

Hasta la fecha ese empate y victoria reseñados, le permiten a los azules pensar en que es posible la clasificación. Quien comanda el grupo C es Sao Paulo (7 puntos), después está O’Higgins (6 unidades) y Boston River (o puntos).

Sacudirían nómina para el 2026-II

A Falcao García, Mackalister Silvar, Alex Castro, Cabezas Hurtado y Diego Novoa se les acaba el contrato que tienen con Millonarios a mitad de año, según lo informado por el periodista de Win Sports, Alexis Zapata.

De acuerdo a la información de este: “la idea es que al menos cinco jugadores salgan entre no renovados, cedidos y acuerdo para finalizar contrato”.

A su vez, el comunicador aseguró que la intención de la dirigencia es poder hacer la contratación de, por lo menos, cinco refuerzos de peso que le ayuden a mejorar el nivel actual de una nómina que parece bastante floja.

Fabián Sambueza vestiría la camiseta de Millonarios después de haberse puesto la de Independiente Santa Fe. Foto: Colprensa - Diego Pineda

El primer nombre que surgió en la lista de posibles fichajes es el de Fabián Sambueza, un volante con amplia trayectoria en el fútbol colombiano y figura clave en el título histórico de Atlético Bucaramanga.

Al mediocampista le restan seis meses de contrato en la capital santandereana, aunque ya tiene experiencia en Bogotá tras sus dos etapas como jugador de Independiente Santa Fe.

“Tampoco me sorprendería ese personaje, que ya vivió en Bogotá. Se está especulando con que Fabián Sambueza pudiera venir a Millonarios. En esa posición está Carlos Darwin Quintero que va a estar un tiempo fuera y Mackalister Silva que termina contrato”, informaron los periodistas Carlos Alemán y Cristian Pinillos en el programa Fútbol DC.