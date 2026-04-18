Millonarios no frena y escala el penal que no le pitaron a Falcao vs. Santa Fe; esto hizo

Sigue en pie la protesta de Millonarios por el supuesto penal no pitado a Radamel Falcao García durante el clásico capitalino del pasado fin de semana jugado en El Campín.

Se pensaba que con el paso de los días los azules dejarían que el tema transcurriera, respetando la decisión del juez central, Andrés Rojas. No obstante, este sábado han dado a conocer que desean que el caso escale hasta la Comisión Arbitral.

A través de un comunicado que fue público, la institución bogotana hizo hincapié en sus argumentos para pedir nuevamente que fuese pitada la falta en contra del Tigre.

“La queja se fundamenta en la omisión de una falta clara cometida por el jugador Daniel Torres del club Independiente Santa Fe contra el jugador Radamel Falcao García de Millonarios, constituyendo una carga por detrás sin disputa del balón, cuya no sanción influyó directamente en el desarrollo y resultado del encuentro”, describen de lo que piden a su favor.

Adicionalmente, dan a entender que se vieron afectados por dicha determinación: “La omisión del equipo arbitral al no sancionar esta infracción tuvo consecuencias directas y determinadas en el desarrollo del partido”.

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Para estos, de haberse dado el penal, se habrían quedado con los tres puntos del clásico capitalino: “Se privó a Millonarios de un tiro penal, que constituye una clara oportunidad de gol con alta probabilidad de conversión”.

Las imágenes adjuntas al documento en las que Millonarios basa su argumento son unas no tomadas de la transmisión oficial, ni de ninguna cámara que el VAR tenga a su disposición. El par de fotos son pantallazos de un video aficionado que se tomó desde la tribuna oriental de El Campín.

Después de dicha presentación, se espera que los organismos a cargo de revisar dichas polémicas sienten su postura y den a conocer si existió algún error del juez Rojas, o por el contrario avalan el proceder que tuvo.

Falcao protestó: “¿Por qué es a mí?”

‘Caliente’ por lo vivido pocos minutos antes en el campo de juego, Radamel salió a la rueda de prensa donde protestó la decisión del juez bogotano, Andrés Rojas.

Juez Andrés Rojas y Falcao García. El jugador se mostró en desacuerdo con el árbitro por la decisión de no cobrarle penal vs. Santa Fe. Foto: Izq: Transmisión oficial Win Sports+ / Der: Canal de YouTube Millonarios FC Oficial.

Una de las frases que más relevancia tuvo fue cuando el atacante cuestionó si había “miedo” de cobrarle a su favor: “No sé cuál es el miedo de cobrarle un penal a Millonarios o de simplemente ir al VAR y apoyarse. ¿Por qué es a mí?”.

“Yo llego primero, la pelota delante de mí y el jugador atrás. ¿Qué disputa hay del balón ahí? ¿Por qué no miran las cámaras al jugador de Santa Fe que hizo el foul para que vean el lenguaje corporal que aceptaba lo que había pasado?”, terminó diciendo el atacante.

A recuperar lo perdido

Quejarse ya no es una opción para Millonarios. En su calendario viene este domingo un partido clave en sus aspiraciones por clasificar ante América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero.

Dicho partido es de ‘vida o muerte’ para los azules, quienes, ganando, pueden revivir en la tabla de posiciones donde son 10 con 22 unidades. En caso de no sumar de a tres, la eliminación para los de Fabián Bustos rondaría a falta de dos fechas por jugar.