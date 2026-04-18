Inteligencia artificial predice el ganador del clásico entre América y Millonarios: vaticinó movimiento clave en la tabla

La fecha número 17 de la Liga BetPlay tiene consigo uno de los partidos más atractivos e importantes para los espectadores y amantes del fútbol profesional colombiano, puesto que se enfrentarán dos de los equipos más grandes del país.

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América de Cali y Millonarios escribirán una nueva página en el libro de su rivalidad; en esta ocasión, puede que el vencedor dé una estocada clave y se encamine a entrar al Grupo de los Ocho, mientras que el perdedor seguramente tenga serias complicaciones para clasificar a las finales del torneo.

El empate en este caso sería un resultado que no beneficiaría específicamente a ninguno, pero al estar los Diablos Rojos unas casillas por encima de sus rivales, puede que sumar un punto no les venga mal.

Predicción de la IA

Se le preguntó a la inteligencia artificial Gemini cuál cree que será el equipo vencedor de esta nueva edición del clásico entre rojos y azules.

En su predicción, la IA analizó el historial de los últimos cinco partidos (2 victorias para América, 2 para Millonarios y un empate), el momento actual que atraviesan ambos clubes y su panorama ante los tres resultados posibles.

Gemini explicó que “considerando las estadísticas actuales, el rendimiento reciente y las novedades de ambos planteles, el favorito para llevarse los tres puntos es América de Cali, aunque con un margen estrecho”.

Argumento de su decisión

Gemini explicó que en su cancha, el rojo ha disputado 9 partidos, 7 por liga y 2 por Copa Sudamericana, en los cuales ganó en 6 oportunidades y empató en 3, dejando un saldo de 21 puntos de 27 posibles. Números realmente interesantes que tienen a los Diablos Rojos como uno de los mejores locales del torneo.

A eso se le suman los recientes malos resultados obtenidos en condición de visitante de Millonarios, equipo que ha perdido cuatro de los últimos cinco partidos que disputó fuera de Bogotá.

Dejando de sumar ante rivales que sobre el papel eran inferiores, como Boyacá Chicó, Jaguares, Once Caldas y en su partido por Sudamericana contra O’Higgins de Chile.

Al mal rendimiento del equipo azul se le incluyen bajas sensibles dentro de la estructura táctica del embajador, teniendo en cuenta la suspensión del delantero argentino Rodrigo Contreras y el portero Diego Novoa. Además de las lesiones de los defensas Andrés Ginas y Sergio Mosquera.

La IA hace una comparación con el buen momento que atraviesan algunos jugadores del América de Cali, como Yeison Guzmán, quien lleva más de 10 goles en la temporada, Juan Pablo Ángel y Daniel Valencia, delanteros con una participación destacada en la segunda fecha de la Copa Sudamericana, y los mediocampistas Josen Escobar y Rafael Carrascal, dos estandartes en el estilo de juego del escarlata.

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El partido se jugará el domingo a las 8:30 de la noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali. De obtener la victoria, el local llegaría a 27 puntos y estaría a un paso de la clasificación. Mientras que si Millonarios pierde, se quedaría con 22 puntos y solo 6 en juego, dejando un panorama muy complejo para ingresar al grupo de los 8.