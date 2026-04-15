América de Cali y Millonarios: hora y canal para verlos en la fecha 2 de Copa Sudamericana

Con la necesidad de ganar para empezar a recomponer el camino en Copa Sudamericana, este miércoles, tanto América de Cali como Millonarios entrarán en acción en el marco de la fecha 2, correspondiente a la Fase de Grupos.

En el Pascual Guerrero de Cali, los rojos jugarán su primer partido como locales en el grupo A. Hace una semana se estrenaron ante los ecuatorianos de Macará, contra los que no pudieron pasar del empate 1-1.

Si bien sumaron puntos, la igualdad tomará valor este miércoles en caso de que ganen y lleguen a la línea de los cuatro puntos acumulados. De momento son terceros, con la misma cantidad de unidades que los demás participantes de la zona.

Este partido es clave para los intereses de los dirigidos por David González, quienes en la previa se esperanzaron por tener un grupo accesible para su clasificación a la siguiente ronda.

En la Sudamericana clasifica solo uno de los cuatro de cada grupo, en comparación con la Libertadores, en la cual pasan dos a la siguiente instancia. Por esta directriz del torneo, es que América debe empezar a sumar de a tres.

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González en la previa atendió a los medios de comunicación, a quienes les dio a entender que van por todo, tanto en Liga BetPlay, como en Sudamericana.

“El objetivo está claro: vamos a clasificar a los playoffs, que no nos quepa la menor duda, y en Sudamericana también queremos pasar el grupo”, apuntó.

Hora y canal para ver al América

América vs. Alianza Atlético

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia)

Canal: ESPN / Disney+

Estadio: Pascual Guerrero

Por su parte, Millonarios, próximo rival de América de Cali en Liga, también tendrá torneo internacional este miércoles, ante de lo que será pensar en el clásico con los rojos el próximo domingo, 19 de abril.

Para los embajadores es casi obligatorio ganar ante el rival de turno en Sudamericana, luego de lo que fue un pobre debut en Chile, donde perdieron por 2-0 ante O’Higgins.

Millonarios espera recomponer el camino en Sudamericana tras perder en el debut. Foto: Colprensa - Lina Gasca

Además, en el clásico capitalino del pasado fin de semana contra Independiente Santa Fe, quedaron al borde de la eliminación del torneo local al empatar 1-1.

La hinchada del azul no está conforme, por lo que esta noche en El Campín alentarán, pero no de ver un resultado positivo empezarán a apretar más a los dirigidos por Fabián Bustos.

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Al haber pasado solo una jornada desde que inició la Sudamericana, es prematuro pensar que Millonarios no pueda clasificar el grupo C. No obstante, el martes ya jugó Sao Paulo y le metió presión al acumular seis puntos tras ganarle a Boston River y O’Higgins en la salida más reciente.

Radamel Falcao García, máxima figura de la plantilla, está entre los convocados para el juego contra los uruguayos de Boston River. El Tigre entró bien contra Santa Fe, lo que le da la posibilidad de hacer dupla de ataque con Leonardo Castro o Rodrigo Contreras.

Hora y canal para ver a Millonarios

Millonarios vs. Boston River

Hora: 9:00 p.m. (hora Colombia)

Canal: DirecTV y Amazon Prime

Estadio: El Campín