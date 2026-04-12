América de Cali vs Alianza Atlético: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana

Por la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana, Alianza Atlético y América de Cali se enfrentan el miércoles 15 de abril desde las 21:00 horas, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Así llegan América de Cali y Alianza Atlético

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de América de Cali en partidos de la Copa Sudamericana

América de Cali terminó con un empate en 1 frente a Macará en la pasada jornada.

Últimos resultados de Alianza Atlético en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha pasada, Alianza Atlético finalizó con un empate 1-1 ante Tigre..

Mientras que Los Diablos Rojos tienen 1 punto, llevan convertido 1 gol y avanzan como líderes del Grupo A, A. Atlético está en el fondo de la tabla y ha logrado sumar 1 unidad y anotado 1 tanto.

Próximos partidos de América de Cali en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 3: vs Tigre: 30 de abril - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Alianza Atlético: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Tigre: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Macará: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Alianza Atlético en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 3: vs Macará: 30 de abril - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs América de Cali: 6 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Macará: 21 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Tigre: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario América de Cali y Alianza Atlético, según país