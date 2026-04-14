Sao Paulo presiona a Millonarios y toma ventaja en la Sudamericana tras vencer a O’Higgins: así va la tabla del grupo C

Sao Paulo, uno de los grandes del continente y ganador de la Copa Sudamericana en 2012, se posicionó como firme candidato al título de esta edición tras vencer 2-0 a O’Higgins de Chile en el Morumbí y le lanza una advertencia a Millonarios.

El resultado lo deja como líder del Grupo C y refuerza su arranque sólido en la competencia de la Conmebol.

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El tricolor paulista, también finalista de la Copa Sudamericana en 2022, llegó al encuentro golpeado por la derrota 2-0 ante Vitória por el Brasileirao, por lo que necesitaba sumar los tres puntos frente al club chileno para reconciliarse con su exigente hinchada.

Así lo entendió el equipo dirigido por el técnico Roger Machado, quien resolvió el partido con los goles de Luciano y Artur, a los 8 y 55 minutos, para sellar su segunda victoria en el torneo y alcanzar seis puntos como líder invicto de la llave.

La presión aumenta para Millonarios, pues esto es una razón más para salir por el triunfo ante Boston River de Uruguay y no perderle la pisada a Sao Paulo.

Roger Machado, DT del Sao Paulo. Foto: Getty Images

El primer gol llegó cuando Marcos Antonio filtró un pase preciso para el argentino Jonathan Calleri, quien controló de pecho y asistió de primera a Luciano, quien desde fuera del área definió para abrir el marcador en el Morumbi.

El segundo gol nació por la derecha con Artur, quien se proyectó en ataque y combinó primero con Luciano y luego con Calleri dentro del área. Tras la pared, el extremo definió cruzado al segundo palo, imposible para el golero Omar Carabalí.

Millonarios, obligado a ganar

En la ciudad de Bogotá, con un estadio El Campín totalmente pintado de azul, Millonarios será anfitrión de Boston River, en un partido clave en el que el embajador buscará salir del fondo de la tabla con la ayuda de su veterano delantero e ídolo, Radamel Falcao García, quien recientemente tuvo un episodio con algo de escándalo por un supuesto penalti que no le dieron en el derbi contra Santa Fe.

Posiciones del Grupo C Foto: Google

La victoria es lo único en lo que Millonarios piensa, pues ni siquiera el empate le estaría funcionando en sus intenciones de clasificar a los octavos de final de la Sudamericana.

El equipo azul no la está pasando bien, perdió en su debut ante O’Higgins y se está complicando en la Liga Betplay con tres partidos por jugar en el ‘todos contra todos’ y una clasificación anticipada. Enfrentará a Boston River desde las 9:00 p. m., hora colombiana, este 14 de abril.