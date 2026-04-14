Falcao habría escuchado mal lo que le dijo Andrés Rojas: nueva versión cambiaría todo

Al presunto penal que no le pitaron a Falcao, en el último clásico de Millonarios contra Santa Fe, le salió una nueva polémica. Este martes, 14 de abril, revelaron lo que supuestamente, en realidad, le habría dicho el árbitro Andrés Rojas al tigre Falcao.

Cabe recordar que Falcao señaló, en rueda de prensa, que Andrés Rojas le reconoció dos veces que se equivocó al no pitar penal en el clásico.

“Tengo entendido que el propio Andrés Rojas le reconoce a usted, a usted mismo (Falcao) que se equivocó y debió pitare penal en esa jugada. ¿Es cierto?”, le preguntó el periodista Mauricio Gordillo, de LosMillonarios.Net, a Falcao. El tigre respondió: “Dos veces”.

Falcao habría escuchado mal lo que le dijo Andrés Rojas

El periodista César Augusto Londoño, en MornminGol de As Colombia, contó: “Resulta que Andrés Rojas le dijo a Falcao ‘¡Ah! ¿Y me equivoqué?’, es decir, se lo dijo preguntándole a Falcao si él creía que se había equivocado”.

“‘¿Y me equivoqué? ¿Y me equivoqué yo?’ Se lo dijo dos veces a Falcao, pero Falcao lo interpretó mal, según mi fuente, de acuerdo con lo que Andrés Rojas le dijo al jugador de Millonarios. Fue un malentendido, si fue así, y creo que fue así, lo entendió mal Falcao y no lo vamos a acusar de que dijo una cosa que no era. Me parece que en eso todos estamos claros, y coincidimos, en que Falcao no se va a poner a decir mentiras, pero también uno tiene que entender la otra parte y lo que realmente dijo”, añadió Londoño.

🗣️ “Falcao interpretó mal lo que le dijo Andrés Rojas, no le confirmó que se había equivocado”, la editorial de @cesaralo en el #MorninGol de #ASColombia pic.twitter.com/2uEwWDJQ3t — AS Colombia 🇨🇴 (@AS_Colombia) April 14, 2026

Esta nueva versión, por supuesto, da un radical giro a una de las grandes polémicas que dejó el último clásico capitalino del domingo 12 de abril en El Campín. Fueron dos las acciones que en Millonarios reclamaron como penal, esa de Falcao y una supuesta de Rodallega sobre Rodrigo Ureña.

Hugo Rodallega acusó de agresión con piedra a presunto hincha de Millonarios: tenso cara a cara en El Campín

Hay opiniones divididas: hablan con argumentos

Carlos Antonio Vélez, reconocido periodista deportivo, dijo en Planeta Fútbol de Win Sports: “Acá Falcao, gran cabeceador, simplemente falla, y en el momento que ve que no puede hacer el contacto, se deja caer frente a la arremetida del jugador contrario. ¿Tenía la suficiente intensidad? Por ahí algún árbitro la pita, pero yo estoy con Rojas. Estuvo muy bien, para mi gusto, no sancionar la pena máxima”.

Ⓜ️ “Para mí ninguna de las dos acciones es penal” @velezfutbol en Palabras Mayores. pic.twitter.com/r7xpoBWfJU — Deportes RCN (@DeportesRCN) April 13, 2026

Por otro lado, Óscar Córdoba, histórico de la Selección Colombia y hoy panelista de ESPN, recreó en el set televisivo la acción del presunto penal junto a Víctor Hugo Aristizábal. Córdoba dio a entender, con su ejemplificación, que la carga de Daniel Torres sobre Falcao, estando el tigre en el aire, lo desestabiliza.

¿Fue o no penal sobre Falcao?



ATENCIÓN: Explicación didáctica de @Ocordoba001 y @aristigol09 de la jugada



¿Con quién coincides?



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Repase el presunto penal que no le pitaron a Falcao, desde otra toma

El mismo César Augusto Londoño reveló en su cuenta de X otra toma del supuesto penal sobre Falcao, pero desde Oriental en el estadio El Campín.

Cuando vi la jugada de Daniel Torres sobre Falcao en el clásico y después de repetirla muchas veces, me pareció que no era penalti y así lo comenté. Pero viendo esta cámara opuesta, el jugador de Santa Fe carga a Falcao de forma imprudente, la carga de hombro contra espalda es… pic.twitter.com/KRaLvOKlB1 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 13, 2026

La polémica sigue a flor de piel y, aunque pasen los días, es el tema central de conversación en el Fútbol Profesional Colombiano.