Carlos Antonio Vélez reaccionó a las polémicas del Millonarios vs. Santa Fe: esto dijo de Falcao

Fueron varias las polémicas que dejó el clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe. Empataron 1-1 en El Campín, el pasado 12 de abril, y horas después el partido sigue siendo tema de conversación entre la prensa y los aficionados.
Dentro de las polémicas del juego, hubo dos presuntos penales que a Millonarios no le habrían pitado: uno sobre Falcao, por supuesta entrada de Daniel Torres por la espalda, y otra en una confusa jugada donde Hugo Rodallega le sacó el balón a Rodrigo Ureña.
Cuando vi la jugada de Daniel Torres sobre Falcao en el clásico y después de repetirla muchas veces, me pareció que no era penalti y así lo comenté. Pero viendo esta cámara opuesta, el jugador de Santa Fe carga a Falcao de forma imprudente, la carga de hombro contra espalda es… pic.twitter.com/KRaLvOKlB1— Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) April 13, 2026
POLÉMICAS DE ROJAS— Jose Borda (@Borda_analista) April 12, 2026
En Millos vs Santa Fe el árbitro Rojas dio bien el gol de Rodallega salió habilitado, expulsó correctamente a Contreras, acertó al no dar penal sobre Falcao, NO hubo falta de Torres y tampoco hubo penal a Ureña Rodallega sacó el balón. Dio largas a los técnicos pic.twitter.com/vdP6OXWZJ8
El árbitro central del clásico capitalino, Andrés Rojas, y el VAR, Nicolás Gallo, no determinaron en ninguna de las dos acciones pena máxima a favor de Millonarios. Ni ellos ni ningún asistente, en campo o fuera de él, vio algo.
Carlos Antonio Vélez habló de las polémicas en el clásico capitalino
En la mañana de este lunes, 13 de abril, el reconocido periodista deportivo, Carlos Antonio Vélez, reaccionó a los dos polémicas jugadas que en Millonarios reclamaron como penal pero que no se dieron.
“De entrada les digo que, para mi, ninguna de las dos es pena máxima. Obvio eso desata las iras azules y tal, pero acá no se trata de desatar ni el cariño ni las iras de nadie. Solo decir lo que uno ve, nada más”, arrancó afirmando Vélez en Palabras Mayores de Win Sports.
Y añadió: “Empecemos por la jugada de Falcao: tuvo nueve minutos en el campo y tocó la pelota tres veces. Es un hombre de un recorrido muy grande, ¿no? Él sabe que no alcanza a llegar a la pelota, y una vez siente la presencia... “, allí paró, y aclaró: ”¡Advierto! El fútbol es un deporte de contacto, y los contactos tienen unos niveles de intensidad. Hay jugadores que por experiencia, cuando son tocados, caen aparatosamente al piso, y más cuando ven que no tienen posibilidad de contactar el balón”.
“Acá Falcao, gran cabeceador, simplemente falla, y en el momento que ve que no puede hacer el contacto, se deja caer frente a la arremetida del jugador contrario. ¿Tenía la suficiente intensidad? Por ahí algún árbitro la pita, pero yo estoy con Rojas. Estuvo muy bien, para mi gusto, no sancionar la pena máxima”, opinó Carlos Antonio.
Ⓜ️ “Para mí ninguna de las dos acciones es penal” @velezfutbol en Palabras Mayores. pic.twitter.com/r7xpoBWfJU— Deportes RCN (@DeportesRCN) April 13, 2026
Sobre la de Ureña, fue claro: “No necesito ni mostrarla”, afirmó el reconocido periodista, fundamentando que primero hubo un contacto con el balón, por parte de Rodallega, y el resto fue residual.