Castigo de la FIFA salpica a Argentina: sanción confirmada a pocos días del Mundial 2026

Los insultos de Gianluca Prestianni contra Vinícius también tendrán consecuencias en el Mundial 2026. La FIFA decidió que la sanción de seis partidos impuesta por el comité disciplinario UEFA tendrá validez a nivel internacional y por ende se perderá casi toda la fase de grupos si es convocado por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo.

“El Comité Disciplinario de la FIFA ha decidido extender la prohibición de seis partidos impuesta por la UEFA al jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, para que tenga un efecto mundial. La sanción se ha extendido de acuerdo con el artículo 70 del Código Disciplinario de la FIFA”, indicó un portavoz autorizado en declaraciones para el Diario AS.

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La selección de Argentina, que acude a la cita mundialista como campeón defensor, comparte el grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Su debut ante los argelinos está programado para el 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Prestianni no es una pieza indispensable para la albiceleste, sin embargo, fue convocado para los amistosos de marzo y parecía tener posibilidades reales de meterse en la lista del Mundial por su buena temporada en el Benfica.

Cabe recordar que de esas seis fechas de sanción, solo debe cumplir la mitad y es válida en torneos internacionales con su club o selección. Al no tener más competencias de la UEFA con el Benfica, tendría que cumplir las dos fechas que le restan en la selección argentina.

Gianluca Prestianni, futbolista argentino. Foto: Getty Images

¿Por qué sancionaron a Gianluca Prestianni?

En el partido de ida de por el repechaje de la Champions League entre Benfica y Real Madrid, en febrero de este año, Vinícius denunció haber sido llamado “mono” por Prestianni.

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El árbitro interrumpió el encuentro durante diez minutos y días después el argentino fue suspendido provisionalmente para el partido de vuelta, fecha de sanción que se le cuenta de manera retroactiva.

Prestianni negó estas acusaciones en su cuenta de Instagram, alegando que el jugador del Real Madrid “por desgracia interpretó mal lo que creyó oír”.

Según el canal ESPN, el argentino se defendió ante la UEFA asegurando haber proferido un insulto diferente en español y no un insulto racista. Aunque el comité disciplinario no lo sancionó por conducta racista, sí lo hizo por insultos de carácter homofóbico.

Tanto la UEFA como la FIFA se han tomado muy enserio lo que pasó en Lisboa y han tomado medidas para sancionar a los jugadores que se tapen la boca para insultar a compañeros o rivales.