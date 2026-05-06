La industria del periodismo y los medios internacionales está de luto, luego de que se confirmara la pérdida de un rostro conocido a raíz de un grave incidente. La noticia se reveló este 6 de mayo, causando conmoción en todos aquellos que la recuerdan con cariño y admiración.

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De acuerdo con información que salió a la luz, se trató de Yolaine Díaz, colaboradora e integrante de People en Español, quien perdió la vida junto a su madre tras un incendio que se desató en un edificio de seis pisos, ubicado en el sector de Inwood, al norte de Manhattan, Nueva York.

Este suceso ocurrió el pasado 4 de mayo, en horas de la madrugada, dejando un saldo de 14 personas heridas en medio del operativo adelantado por las autoridades. El fuego se originó en la planta baja del lugar, propagándose a gran velocidad por las escaleras y generando una ola de humo que invadió el edificio.

Las llamas llegaron al último piso, haciendo que las personas tuvieran que buscar ayuda. Los relatos sobre Díaz indican que ella y su madre intentaron escapar por las escaleras, pero el fuego se los impidió. En cambio, el padrastro de la comunicadora logró salvarse usando las escaleras externas del edificio.

Medios internacionales reportaron que el cuerpo de la periodista fue hallado junto al de su mascota, una chihuahua llamada Bella.

¿Quién era Yolaine Díaz?

Yolaine Díaz era una periodista de República Dominicana, tenía 48 años y se destacaba en el mundo del entretenimiento. Se mudó a Nueva York cuando era joven y se graduó en periodismo en Lehman College del Bronx.

La mujer logró hacerse un lugar en la industria, entrevistando a famosos como Daddy Yankee, Shakira, Laura Pausini, Marc Anthony, Jennifer López, Eva Longoria, William Levy, entre otros.

Pese a que salió en 2022 de la redacción de la revista People en Español, siguió siendo colaboradora activa con notas de moda, belleza y entretenimiento, logrando así marcar huella en el público internacional.