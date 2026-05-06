Aparece dato clave que daría giro al caso de exreina Carolina Flores: mamá habló de millonaria suma antes del asesinato

Carolina Flores fue víctima de un violento ataque en su apartamento ubicado en Polanco, en la Ciudad de México. Según los reportes conocidos hasta el momento, la exreina se encontraba en el lugar junto a su suegra y su esposo, quien permanecía en otra habitación cuidando al bebé de la familia.

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Un video difundido por el periodista Carlos Jiménez permitió conocer parte de lo sucedido ese día dentro de la vivienda. Las imágenes mostrarían momentos posteriores a una conversación que ambas mujeres sostuvieron en la planta baja del inmueble, antes de que ocurriera el ataque.

Luego de que Érika María Herrera, su suegra, fuera detenida en Venezuela por ser la principal sospechosa del crimen, las miradas de los curiosos y los medios se posaron en el supuesto motivo que habría llevado a la mujer a causar esta tragedia.

Familiares y allegados hablaron al respecto, mencionando que todo se vincularía con una herencia que recibió la exreina en 2024 tras la muerte de su padre, en 2022.

Ante la incertidumbre del tema, el periodista Fabián Pasos dialogó con Reyna Gómez, madre de Carolina Flores, intentando saber detalles de esta información. La madre de la modelo confirmó que sí se le entregó una indemnización millonaria a su hija, precisamente por la pérdida que sufrió.

En la conversación, el comunicador insistió en saber el monto de lo que se le entregó a la mexicana en aquella oportunidad, pero la mujer no quiso profundizar y se mostró reacia a hablar al respecto.

“Yo sé que tú sabes la cifra (…), yo investigué cuánto se puede recibir después de un incidente de esta índole (…) y me arrojó que eran más o menos de entre un millón ochocientos mil dólares a, más o menos, dos millones de dólares. No necesito que me des detalles, solo quiero que me digas, ¿sí o no recibió arriba de un millón ochocientos mil dólares, o sea, casi dos millones de dólares?”, reseñó Univisión, según la charla.

“Pues no, no me siento segura para darte esta respuesta, la verdad (…) pero sí recibió en su momento. Sí recibió, sí”, respondió la mujer.

No obstante, Reyna Gómez sí fue precisa en MafianTV sobre lo que quería que pasara, ya que estaba era interesada en que el dinero le quedara a su nieto.

“Yo quiero que ese dinero quede íntegro para mi nieto porque así debe de ser, porque es lo que ella hubiera deseado”, afirmó.

“Yo no sé nada de su dinero, yo no sé si puso a su bebé de beneficiario o si hizo un finiquito. No, yo no sé absolutamente nada; lo único que sé es que ese dinero tiene que pasar al niño, es del niño ese dinero, no hay más”, agregó.

Carolina Flores, exreina mexicana que fue asesinada a mitad de abril de 2026. Foto: Tiktok @carolinaff444 - @c4jimenez / Montaje SEMANA

La madre de Carolina Flores aprovechó e hizo una aclaración, reafirmando que no estuvo nunca interesada en esa suma, por la que no le pedía de ninguna manera y tampoco esperaba recibir algo de la indemnización.

“Desde un principio, nunca le pedí dinero a mi hija, yo le dije: ‘Dame trabajo, yo no quiero que me des dinero’, y me ayudó. Sí, claro, yo le limpiaba su departamento un día a la semana y no me da pena decirlo, nunca le pedí dinero, yo no quiero ese dinero”, aclaró.