Él es Lukas, el hijo de Mauro Urquijo que es viral en pleno Mundial 2026

En medio de la emoción que ha generado el Mundial 2026, uno de los nombres que empezó a llamar la atención en redes sociales es el de Lukas Urquijo, hijo de los actores Mauro Urquijo y Adriana López, quien se volvió viral tras compartir parte de su experiencia durante el debut de la Selección Colombia.

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Actualmente se disputa una nueva edición de la Copa del Mundo, torneo que contará con 104 partidos y que reunirá a selecciones de distintos países en busca del título. Como suele ocurrir en este tipo de eventos, además del fútbol, varias figuras del entretenimiento han tenido protagonismo en redes sociales.

Uno de los partidos que más conversación generó fue el debut de la Tricolor, pues al estadio Azteca llegaron a más de 80.000 personas, quienes en su mayoría apoyaron al combinado nacional en el compromiso frente a Uzbekistán, que terminó con un marcador de 3-1 a favor del equipo colombiano.

Luis Diaz, de la selección de Colombia, festeja su tanto ante Uzbekistán, en un partido mundialista disputado el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Ashtin Barker) Foto: AP Photo/Ashtin Barker

Entre quienes estuvieron presentes apareció Lukas Urquijo, actor y creador de contenido de 18 años que desde hace varios años viene desarrollando una carrera tanto en televisión como en plataformas digitales.

El joven compartió en su cuenta de TikTok un video grabado desde el estadio mientras sonaba El ritmo que nos une, canción de Ryan Castro. El contenido rápidamente comenzó a sumar reproducciones y comentarios de usuarios que reaccionaron de sus fanáticos, pero también de quienes no conocían su identidad.

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El joven ha participado en producciones como Los elegidos, Amor invencible y Papás por conveniencia, proyectos que le han permitido trabajar tanto en producciones nacionales como internacionales.

Además de la actuación, también ha construido una comunidad importante en redes sociales. En TikTok acumula más de 10 millones de seguidores, plataforma en la que suele publicar videos de lipsync, compartir momentos de su día a día y mostrar avances de sus nuevos proyectos.

Otro de los aspectos que ha impulsado su crecimiento digital han sido sus colaboraciones con Fede Vigevani, uno de los creadores de contenido más reconocidos de Latinoamérica, con quien ha realizado diferentes publicaciones que han alcanzado millones de visualizaciones.