El la tarde del sábado, 6 de septiembre, los amantes de La Red, programa de entretenimiento del Canal Caracol, quedaron sorprendidos luego de que Adriana López, exesposa y madre de los hijos del actor Mauro Urquijo, rompiera el silencio después de 12 años y expusiera la situación que los llevó al divorcio, una infidelidad.

Además, negó rotundamente las acusaciones que habría hecho el actor, en las que indica que la mujer no le deja ver a sus hijos.

La exesposa del actor colombiano rompió el silencio después de 12 años. | Foto: Instagram @maurourquijooactor47 - @adrialopezactriz / Montaje: Semana

“Yo soy pro familia y yo tengo el mismo número de teléfono desde hace nueve años en Ciudad de México, no lo he cambiado, precisamente porque siempre he esperado que me escriban para contactarse con mis hijos. Lucas y Gregorio estuvieron aquí, cinco meses, en Bogotá, en casa de mi madre y mi tía. Mauricio Urquijo conoce perfectamente la dirección, es imposible que no se haya enterado de que los chicos estaban aquí grabando juntos y no apareció”.

La actriz no dudó en mostrar documentos legales firmados en notaría en los que demuestra que Mauro Urquijo le ha concedido todos los permisos necesarios para viajar internacionalmente con sus hijos.

“El señor Urquijo firmó esto, esto es un permiso de salida del país permanente, pueden salir los chicos, con él, sin mi autorización, porque ya lo autoricé legalmente, y viceversa. Esto está vigente y fue celebrado el 28 de mayo del 2016, ¿cómo es posible que diga que yo los saco ilegalmente?”.

También compartió un documento biométrico en el que Mauro Urquijo habría autorizado la residencia de sus hijos en la Ciudad de México, pues este era necesario para que pudieran iniciar sus estudios.

@caracoltv 👀 Adriana López muestra pruebas de que Mauro nunca hizo nada por ver a sus hijos 💖 Su versión rompe el silencio y aclara la verdad 😢✨ LaRedCaracol ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

“El abandono está aquí resumido. De hecho, no es solamente lo que yo diga, son todas las pruebas que reúnen todo lo que investigan ellos por su lado. Además, hay un acompañamiento psicológico por parte del Bienestar Familiar, con psicóloga y trabajadora social, cuando se hacían las audiencias”.

Adriana López interpondría acciones legales en contra de Mauro Urquijo

Adriana López dejó saber que, aunque durante mucho tiempo se limitó a tomar medidas legales, debido a lo sucedido en los últimos años, ya está siendo asesorada por sus abogados.

“Estoy en eso, ya está corriendo. Evité 12 años no demandarlo por alimentos, cosa que debí hacer y ya me he ganado varios regaños. No lo iba a hacer porque Mauricio tiene una sentencia encima, de su primera hija por alimentos, cuya sentencia reza que estaba condenado a tres años y medio, según entiendo, y si yo ponía otra demanda por el mismo tema, Mauro, directamente, iría a la cárcel”.

Frente a las cámaras de La Red, ha actriz manifestó que no sería capaz de meter al padre de sus hijos a la cárcel, pues pese a lo sucedido, no considera correcto llegar hasta esas instancias, ya que, de uno u otro modo, los jóvenes también se verían afectados.