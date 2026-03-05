María Gabriela Isler y Mauro Urquijo, a pesar de que intentaron sostener su relación en medio de desacuerdos y varias polémicas que rodearon su historia, decidieron ponerle fin a este vínculo. La revelación se dio semanas atrás durante una entrevista en el programa La red, donde la actriz explicó que ambos optaron por cerrar definitivamente ese capítulo de sus vidas.

La actriz también quiso despejar rumores que circularon en redes sociales y en distintos espacios de farándula, asegurando que la ruptura no estuvo relacionada con una infidelidad, como muchos habían sugerido. Según relató, el desgaste se produjo de manera progresiva, principalmente por la falta de comunicación y de espacios compartidos como pareja.

De acuerdo con sus palabras, con el paso del tiempo la dinámica entre ambos comenzó a cambiar, hasta el punto de que dejaron de compartir momentos y de mantener el diálogo que consideraba fundamental dentro de una relación. Incluso señaló que, aunque continuaron juntos por un tiempo más, la distancia emocional ya era evidente.

En una charla con La corona TV, además de agradecerle a Mauro por todo lo que pasaron por siete años, explicó que sabía que ya era momento de salir de esta unión, pues estaba desgastado el vínculo. Pese a que no contó más allá, las miradas se enfocaron en la presentación oficial que hizo del hombre con el que estaba actualmente.

María Gabriela Isler estuvo en el set y aprovechó para confirmar su noviazgo con un inesperado beso ante cámaras, dejando a la vista de quién se trataba. El primer contacto entre ambos se dio de manera casual en el gimnasio, donde coincidieron y dialogaron de a poco.

Lo que al inicio fue una amistad, se fue transformando en algo más, conociéndose y charlando más de lo común. Aunque todo se dio bajo el contexto de la relación que tenía ella con Urquijo, las cosas se modificaron y los sentimiento fluyeron.

“Se trata de Rafael Moreno, abogado de Leticia, Amazonas, quien según su propio testimonio la conoció en el gimnasio cuando ella atravesaba los últimos meses de su relación anterior. Entre rutinas, conversaciones y confidencias sobre los problemas que vivía, nació primero una amistad”, escribieron en las redes sociales del formato.

“Ella admite que se conocieron antes de la ruptura, pero deja claro que la relación sentimental comenzó oficialmente en noviembre, cuando ya había terminado con Mauro”, agregaron.