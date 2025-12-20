Gente

Gabriela Isler, ex de Mauro Urquijo, confirmó su ruptura amorosa con el actor y presentó, emocionada, a su nueva pareja

La mujer reveló su hubo infidelidad y aseguró que ya es un asunto superado en su vida.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Redacción Gente
20 de diciembre de 2025, 10:05 p. m.
Maria Gabriela Isler, expareja del actor Mauro Urquijo.
Maria Gabriela Isler, expareja del actor Mauro Urquijo. Foto: Captura de pantalla La Red, Caracol Televisión

Aunque María Gabriela Isler y Mauro Urquijo intentaron mantener su relación a pesar de las discusiones y las distintas polémicas que protagonizaron, fue ella quien confirmó en el programa La Red, de Caracol Televisión, que ambos decidieron poner fin de manera definitiva a su vínculo.

Además, aclaró que, contrario a lo que muchos han especulado, no hubo infidelidad detrás de esta decisión. “La relación se fue deteriorando en el sentido de que ya no compartíamos, no teníamos como esa comunicación de pareja, hasta hace poquitos meses estuve con él”, comentó Isler.

Lokillo toma crucial decisión en su carrera y se despide con emotivo video: “Es difícil”

Por otro lado, señaló que su matrimonio se vio afectado por la falta de intimidad: “Yo pienso que cuando en una relación de pareja ya no hay sexualidad, no hay nada que hacer, porque para mí lo más importante en una relación, aparte de la confianza, del cariño y de estar juntos y compartir, es la sexualidad”.

Por esta razón, dejó claro que no hubo ninguna infidelidad ni peleas detrás de su ruptura amorosa con el actor, sino que simplemente su amor se fue apagando y ambos tuvieron la capacidad de reconocerlo.

Gente

Westcol destapó la millonada que gana al día transmitiendo en TikTok; la cifra causó revuelo

Gente

Lokillo toma crucial decisión en su carrera y se despide con emotivo video: “Es difícil”

Gente

Desde romper platos hasta beber cenizas: los 10 rituales de Año Nuevo más extraños e impactantes del mundo

Gente

Hijo de Giovanny Ayala dio inesperada noticia tras varios días de ser liberado

Gente

Karina García y Blessd tuvieron inesperado reencuentro y el video causó polémica: “Estaba nerviosa”

Gente

Los 4 signos del zodíaco tendrán mejoras financieras y laborales en enero del 2026

Gente

Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

Gente

Destapan razón por la que Mauro Urquijo terminó con exesposa famosa; expusieron aventura: “Tenía a un señor de RCN”

Gente

Ella es la primera mujer trans que participaría en Miss Universo Colombia

Gente

Adriana López, exesposa de Mauro Urquijo, se sinceró y se destapó sobre María Gabriela Isler, actual pareja del artista

“De pronto nos estábamos haciendo daño mutuamente, pudiendo tener otras oportunidades en el amor, tanto él con otra persona, como yo”, precisó visiblemente tranquila antes de presentar frente a las pantallas oficialmente a su nueva pareja.

¿Quién es la nueva pareja de María Gabriela Isler?

Emocionada por la nueva oportunidad que se está dando el amor, meses después de ponerle fin a su relación con Mauro Urquijo, María Gabriela Isler apareció en este espacio de entretenimiento con su nueva pareja sentimental, Rafael Moreno, un abogado de 29 años, nacido en Leticia, Amazonas.

“Ojo, que quede muy claro, no es cacho, no es mozo de nada porque mi relación con Mauro acabó y pues, hace poco conversé con esta persona. Nos conocimos en el gimnasio y él empezó esa conversación”, detalló.

Rafael, por su parte, se mostró bastante enamorado y describió a María Gabriela Isler como una mujer llamativa, que “resalta en cualquier lugar”, capaz de entender y escuchar a las personas con una personalidad muy tranquila.

Westcol destapó la millonada que gana al día transmitiendo en TikTok; la cifra causó revuelo

Debido a esta nueva etapa que está viviendo, Gabriela Isler afirmó que se siente completamente agradecida con lo vivido junto a Mauro Urquijo, pero que ahora considera que es momento de soltar, superar y seguir adelante con sus planes de vida.

De hecho, para finalizar su aparición en el programa de Caracol Televisión, dejó en evidencia lo feliz que se encuentra protagonizando un romántico beso junto a su actual novio.

Mas de Gente

Maria Gabriela Isler

Gabriela Isler, ex de Mauro Urquijo, confirmó su ruptura amorosa con el actor y presentó, emocionada, a su nueva pareja

El colombiano es una de las figuras más exitosas del mundo del 'streaming' en Latinoamérica.

Westcol destapó la millonada que gana al día transmitiendo en TikTok; la cifra causó revuelo

Lokillo

Lokillo toma crucial decisión en su carrera y se despide con emotivo video: “Es difícil”

En todo el mundo ya se preparan para recibir el nuevo año.

Desde romper platos hasta beber cenizas: los 10 rituales de Año Nuevo más extraños e impactantes del mundo

Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, fue secuestrado mientras se desplazaba por la vía Panamericana junto con su mánager. Fue liberado días después por el Ejército.

Hijo de Giovanny Ayala dio inesperada noticia tras varios días de ser liberado

Karina García destapó en SEMANA cómo es su relación actual con Blessd.

Karina García y Blessd tuvieron inesperado reencuentro y el video causó polémica: “Estaba nerviosa”

Signos del zodiaco que podrían ganar la lotería en la primera mitad de agosto de 2025, según la IA

Los 4 signos del zodíaco tendrán mejoras financieras y laborales en enero del 2026

Modelo Isabella Ladera anuncia medidas legales tras filtración de video con el cantante Beéle.

Ex de Beéle estrenó su primera canción y tendría indirectas para el cantante: “No se dio”

El creador de contenido es muy familiar y siempre visita a sus seres queridos. Foto: Instagram @felipesaruma.

Este es el influencer santandereano que se lanzó a la política y ahora es acusado de presunto engaño

Diseñadora de vestuario de Emily en París habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie,”usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Diseñadora de vestuario de ‘Emily en París’ habló con SEMANA y dio detalles sobre la serie: “Usamos 17.000 prendas para todo el elenco”

Noticias Destacadas