Gabriela Isler, ex de Mauro Urquijo, confirmó su ruptura amorosa con el actor y presentó, emocionada, a su nueva pareja

Aunque María Gabriela Isler y Mauro Urquijo intentaron mantener su relación a pesar de las discusiones y las distintas polémicas que protagonizaron, fue ella quien confirmó en el programa La Red, de Caracol Televisión, que ambos decidieron poner fin de manera definitiva a su vínculo.

Además, aclaró que, contrario a lo que muchos han especulado, no hubo infidelidad detrás de esta decisión. “La relación se fue deteriorando en el sentido de que ya no compartíamos, no teníamos como esa comunicación de pareja, hasta hace poquitos meses estuve con él”, comentó Isler.

Por otro lado, señaló que su matrimonio se vio afectado por la falta de intimidad: “Yo pienso que cuando en una relación de pareja ya no hay sexualidad, no hay nada que hacer, porque para mí lo más importante en una relación, aparte de la confianza, del cariño y de estar juntos y compartir, es la sexualidad”.

Por esta razón, dejó claro que no hubo ninguna infidelidad ni peleas detrás de su ruptura amorosa con el actor, sino que simplemente su amor se fue apagando y ambos tuvieron la capacidad de reconocerlo.

“De pronto nos estábamos haciendo daño mutuamente, pudiendo tener otras oportunidades en el amor, tanto él con otra persona, como yo”, precisó visiblemente tranquila antes de presentar frente a las pantallas oficialmente a su nueva pareja.

¿Quién es la nueva pareja de María Gabriela Isler?

Emocionada por la nueva oportunidad que se está dando el amor, meses después de ponerle fin a su relación con Mauro Urquijo, María Gabriela Isler apareció en este espacio de entretenimiento con su nueva pareja sentimental, Rafael Moreno, un abogado de 29 años, nacido en Leticia, Amazonas.

“Ojo, que quede muy claro, no es cacho, no es mozo de nada porque mi relación con Mauro acabó y pues, hace poco conversé con esta persona. Nos conocimos en el gimnasio y él empezó esa conversación”, detalló.

Rafael, por su parte, se mostró bastante enamorado y describió a María Gabriela Isler como una mujer llamativa, que “resalta en cualquier lugar”, capaz de entender y escuchar a las personas con una personalidad muy tranquila.

Debido a esta nueva etapa que está viviendo, Gabriela Isler afirmó que se siente completamente agradecida con lo vivido junto a Mauro Urquijo, pero que ahora considera que es momento de soltar, superar y seguir adelante con sus planes de vida.

De hecho, para finalizar su aparición en el programa de Caracol Televisión, dejó en evidencia lo feliz que se encuentra protagonizando un romántico beso junto a su actual novio.