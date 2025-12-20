Gente

Westcol destapó la millonada que gana al día transmitiendo en TikTok; la cifra causó revuelo

El influenciador es una de las figuras más exitosas en la industria digital en el país.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

20 de diciembre de 2025, 9:10 p. m.
El colombiano es una de las figuras más exitosas del mundo del 'streaming' en Latinoamérica.
El colombiano es una de las figuras más exitosas del mundo del 'streaming' en Latinoamérica.

Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido en el mundo de las redes sociales como Westcol, es uno de los creadores de contenido con mayor popularidad en Colombia, pues desde hace varios años se encuentra posicionado dentro de plataformas de streaming, a través de las cuales, se comunica con sus seguidores diariamente.

Fue por medio de una de estas conexiones que, el influenciador paisa habló de la cantidad de dinero que puede llegar a recibir por conectarse a través de TikTok, una de las aplicaciones de video con mayor cantidad de usuarios a nivel mundial en la actualidad.

El streamer habló de la suma de dinero que recibe cada vez que transmite en TikTok. Foto: Instagram @westcol

“Bro, yo cada vez que hago un live en TikTok, me hago sin exagerar como unos 10 millones o 15 millones y eso que no pido, no hago ni batallas, ninguna mie*#@. Yo digo que si yo hago live en TikTok, me puedo hacer por ahí 20.000 dólares diarios, real", afirmó frente a su comunidad de seguidores.

Además, confesó cuanto dinero piensa que podría llegar a reunir diariamente, si se enfoca en la dinámica de las ‘batallas’, la cual permite a dos creadores transmitir en vivo al mismo tiempo y competir entre sí durante un período determinado, generalmente algunos minutos.

Durante ese lapso, cada creador recibe apoyo de sus seguidores a través de regalos virtuales, que se compran con monedas dentro de la aplicación. Estos regalos se transforman en puntos y el creador que acumula la mayor cantidad al finalizar el tiempo establecido gana la batalla.

“Si yo me pongo a hacer ‘batallas’ me hago de unos 30.000 a 40.000 dólares, porque ya saben que cada vez que yo hago un live en TikTok, eso es una cantidad de gente que yo digo: ‘uy, bro’“, dijo el paisa.

¿Cómo funcionan las batallas de TikTok?

Más allá del resultado, el objetivo principal de la dinámica que presentó la aplicación, suele ser aumentar la interacción, atraer nuevos seguidores y generar ingresos, ya que TikTok convierte los regalos en diamantes que luego pueden canjearse por dinero real.

Las batallas se han vuelto muy populares porque incorporan un formato competitivo y de entretenimiento en tiempo real. Algunos creadores las acompañan con retos, castigos simbólicos para el perdedor o dinámicas divertidas que incentivan la participación del público.

En el ámbito del entretenimiento digital, las batallas de TikTok se han consolidado como una herramienta clave para impulsar la visibilidad de los creadores y fortalecer la relación con sus audiencias, especialmente en transmisiones en vivo.

