Fan de Westcol entró a su casa sin su permiso; momento quedó captado en video

Desde hace varios años, Luis Fernando Villa, mejor conocido como Westcol, es uno de los creadores de contenido con mayor público en diversas plataformas de transmisión en vivo, pues por medio de sus conexiones ha llegado a millones de personas que se identifican con su manera de pensar y ver el mundo.

Este reconocimiento ha llevado a muchos a compartir algunos minutos con el hombre y tomarse algunas fotografías para replicarlas en sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas, uno de sus seguidores cruzó la línea e ingresó a una propiedad privada en la que se encontraba el influenciador.

El streamer recibió a un seguidor en su casa. | Foto: Instagram @westcol

“¿Me puede regalar una foto, pues? (...) Yo me metí por la parte de atrás, por el árbol“, dijo un joven que se acercó a Westcol mientras se encontraba dentro de un jacuzzi.

Al ver a la persona desconocida dentro de la casa, Westcol no ocultó su sorpresa y dijo: “Uy, ¿usted de dónde salió?, ¿se escapó o qué? Ay, gonorr*#, aquí se puede meter la gente en la casa. Bueno, yo ahorita le doy la foto, pero ahorita que estoy en el streaming. Tómela ahí en selfie“.

Sin embargo, le hizo un llamado de atención a su seguidor e indicó que debería tener preocupación, pues en muchas otras casas podrían llegar a afectarlo físicamente si lo llegan a confundir con una persona con intenciones negativas.

“No se meta a esas casas así que le meten un tiro, qué gonorr#* de seguridad. Andrés, la próxima vez que se me metan así dejad de ser mi booking, qué bueno que quedo grabado eso. Brother, muchas gracias”, dijo Westcol en el video que se viralizó en distintas plataformas.

Finalmente, bromeó sobre la situación y le dijo al seguidor que le daría 100 pesos colombianos por haberse arriesgado: “Dele 100 luquitas a eso niño, si se vuelve a meter, le doy otras 100, cada vez que se meta le doy 100″.

En la sección de los comentarios, sus seguidores opinaron de la situación y compartieron distintos puntos de vista que generaron debate.