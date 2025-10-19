Yina Calderón reveló la verdad de su derrota en ‘Stream Fighters 4′; culpó a Westcol

Después del polémico enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, el cual no alcanzó a superar los 50 segundos de duración, las mujeres se han pronunciado por medio de sus redes sociales y han hablado con respecto a lo ocurrido en las instalaciones del estadio MedPlus.

Tras varias horas de haber sido derrotada, Yina Calderón se pronunció a través de una en vivo con La Mansión de Luinny, el nuevo proyecto que estará protagonizando en República Dominicana.

La exparticipante de 'La casa de los famosos' se rindió en el primer round de 'Stream Fighters 4'. | Foto: Stream Fighters - Westcol

“Hola, soy Yina, la ‘sayayina’, tu villana favorita, la mujer más polémica en este momento en el país (...) Estoy ‘moreteada’, mire la pela que me dio Andrea Valdiri jajaja”, dijo en medio de un tono de sátira y en medio de risas.

Por otro lado, confesó la razón por la que decidió abandonar la pelea y no enfrentarse con Andrea Valdiri en los tres rounds que estaban establecidos, manifestando que el organizador del evento estaba en su contra y esperaba que fuera fuertemente lastimada por la influenciadora barranquillera.

“Yo tenía que cumplir. Yo quería pelear, pero lo que pasa es que cuando entro al ring me doy cuenta de que están todos mis haters. Valdiri y Westcol se encargaron de llevar a todos mis haters. Aparte de eso, él me pagó para verme vuelta mierd* y que me sacaran en una ambulancia”, afirmó frente a las personas que se conectaron a la transmisión.

Adicionalmente, se mostró orgullosa al manifestar que en las plataformas digitales habla más de ella que del resto de artistas que estuvieron presentes en la pelea.

“Mi amor, ¿cuál Yailin? Aquí no hay Yailin, no hay Karina, no hay Valdiri, no hay Stream Fighters. Acá lo que hay es Yina Calderón (...) El streamer número 1 de Latinoamérica cayó“, dijo.

Finalmente, habló de su nuevo proyecto y se mostró emocionada de hacer parte de un nuevo programa de convivencia, pero esta vez, a nivel internacional.