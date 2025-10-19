Andrea Valdiri envió duro mensaje a Yina Calderón tras polémica en Stream Fighters 4: “Está borrada”

Después de que Yina Calderón abandonara el ring de boxeo en medio del primer round de su pelea con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, miles de personas han reaccionado al polémico momento por medio de redes sociales, y en su mayoría, se han encargado de criticar a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, pues esperaban que estuviera dispuesta a competir en el cuadrilátero.

Ante la situación, Andrea Valdiri rompió el silencio en entrevista con el medio The Corner TV, en donde le envió un duro mensaje a Yina Calderón y expresó su sentir al no poder enfrentar a su oponente después de más de 4 meses de preparación física y mental para el evento deportivo.

La Valdiri rompió el silencio y se fue en contra de Yina Calderón tras polémica en el evento de Westcol. | Foto: Instagram @yinacalderonoficial / Captura de pantalla redes sociales

“Ella está borrada de mi cabeza, de mi historia, de todo, para mí ella no existe, punto final (...) Que se saque mi nombre de su boca y el de todas las personas, no hay necesidad de denigrar en redes sociales. Tenemos que hacer un contenido bacano. De pronto, la pelada más adelante cambie”, dijo frente a las cámaras.

Adicionalmente, se disculpó con las millones de personas que se conectaron a la transmisión en vivo y con los asistentes al escenario MedPlus en Bogotá, pues es consciente de que muchos de ellos gastaron grandes cantidades de dinero para poder llegar al lugar y disfrutar de las 6 peleas completas que se llevaron a cabo.

“Tengo una pena, de verdad. A todas las personas que estuvieron en este espectáculo y yo que los invité, de verdad, mil disculpas, yo no tengo la culpa de que Yina haya hecho eso, pero igualmente, les pido disculpas. Los amo con todo mi corazón y gracias por todo”, afirmó.

A través de la sección de los comentarios de la publicación, los usuarios de las redes sociales compartieron sus opiniones con respecto a lo sucedido en el evento organizado por Westcol.