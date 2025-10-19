Yina Calderón se arrepintió de pelear contra Andrea Valdiri a último momento en Stream Fighters 4: así reaccionaron en redes

Una nueva edición de Stream Fighters se realizó el sábado en el coliseo MedPlus en Bogotá que, para sorpresa de muchos, tuvo un final que nadie se esperaba: la cancelación repentina de la pelea más esperada de la noche, protagonizada por las creadoras de contenido Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Aunque su enfrentamiento prometía ser muy bueno, debido al proceso de entrenamiento que tuvo cada una de manera individual y, por supuesto, por la cantidad de indirectas que se envían en redes sociales y que las convertía en las principales rivales del evento, Calderón optó por no luchar en el ring tras recibir los primeros golpes de Valdiri.

Su decisión causó gran sorpresa en el público, pues se trataba no solo del combate principal en Stream Fighters 4 por el que muchos esperaron hasta el final de la noche, sino que su rivalidad con Andrea en las plataformas digitales prometía una pelea en la que ambas defenderían su postura en un juego limpio y completo.

Yina Calderón se mamó, dejo plantadas a 4 millones de personas pic.twitter.com/z6sjpjCpFA — MAURG1 🕊 (@maurg1) October 19, 2025

No obstante, pese a la insistencia del público y los organizadores del evento, incluido su creador, el streamer Westcol, para que la pelea se desarrollara tal como se había prometido, Yina Calderón mantuvo su postura e insistió que no haría parte del espectáculo.

Mientras tanto, el público desconcertado, comenzó a mostrar su rechazo frente a la inesperada decisión de Calderón, quien se lució con su entrada al escenario de boxeo generando gran expectativa frente a lo que sería su enfrentamiento con Valdiri.

Por eso, ante la mezcla de emociones negativas que causó la decisión de Calderón entre los asistentes y los más de 4 millones de espectadores conectados a la transmisión del evento, ella intentó argumentar su decisión con un mensaje de felicitaciones a Andrea, pero nadie quiso escucharla y tuvo que retirarse del ring.

Reacciones en redes sociales

Así como el público presente expresó su molestia, en redes sociales los seguidores del evento también reaccionaron con fuerza, desatando una ola de críticas ante la sorpresiva decisión de Calderón.

Los 5 segundos que duró la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón #StreamFighters4 pic.twitter.com/QSW3mFJxSt — Juanxxo (@Boss_juanr) October 19, 2025

“Bueno, como dijo Wetssss: ‘un ruido para que Yina Calderón se vaya”; “Por culpa de Yina Calderón le tengo que dar la razón a Westcol”; “Yina Calderón acaba de hacer el mayor de los ridículos a nivel nacional, se siente correcto”; “nunca esperamos nada de Yina Calderón y aún así logra decepcionarnos”, dicen algunos comentarios de usuarios en X.

Yina Calderón acaba de hacer el mayor de los ridículos a nivel nacional, se siente correcto ✨️✨️#StreamFighters4 pic.twitter.com/dGNDR7QTmD — D🖤 (@MuneraDani) October 19, 2025

de estas reacciones aparecen acompañadas de memes y gifs, dejando en evidencia la indignación que causó la exparticipante de La casa de los famosos Colombia al tirar la toalla pocos segundos después de arranchar su enfrentamiento con Andrea Valdiri.