Andrea Valdiri filtró millonada que tendría que pagar Yina Calderón si se arrepiente de estar en ‘Stream Fighters’: “No creo que tenga”

Va la mitad del mes de octubre y se acerca uno de los eventos más comentados y polémicos del año: Stream Fighters, el show de boxeo que reúne a reconocidas figuras del entretenimiento digital sobre el cuadrilátero.

A tan solo tres días de su realización, la expectativa entre los seguidores crece, sobre todo por una de las confrontaciones más esperadas, la cual será protagonizada por Andrea Valdiri y Yina Calderón, dos influencers con una rivalidad que, finalmente, se resolverá en el ring el próximo 18 de octubre.

Yina Calderón - Andrea Valdiri | Foto: Canal RCN - Instagram @andreavaldirisos / Montaje: Semana

Desde que el streamer paisa Westcol confirmó la participación de ambas, las redes sociales se han convertido en un cruce de opiniones y apuestas.

Aunque muchos apuntan a que Valdiri, con mayor preparación y dominio técnico en boxeo, será la ganadora, no son pocos los que respaldan a la también DJ de guaracha Yina Calderón, confiando en su determinación y capacidad para sorprender.

El enfrentamiento entre estas dos mujeres no solo promete ser uno de los más intensos de la velada, sino también uno de los más vistos del año en el mundo del entretenimiento digital.

La millonada que debería pagar Yina Calderón si se retira de la pelea de ‘Stream Fighters’

Si bien Valdiri ha hecho público su fuerte entrenamiento, Calderón ha estado más reservada, pero dejando ver que ha estado muy dedicada entrenando para poder dar una gran pelea.

En ciertas oportunidades, Yina ha publicado videos de ella entrenando, pero también, clips en donde se ha dejado ver, no muy bien de salud, por lo que se han aumentado las especulaciones de que posiblemente no pelee contra Valdiri y abandone la pelea de Stream Fighters.

Recientemente, a través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick, Valdiri habló de la pelea y reveló un detalle que no se conocía: la cantidad de dinero que tendría que pagar Yina (o cualquier competidor) si abandona la pelea.

Respondiendo a la pregunta de una de las personas que estaba viendo el video en vivo, Valdiri fue clara en mencionar que la cantidad de dinero que tendría que pagar sería muy alta, ya que está por contrato.

“Si se retira tiene que pagar una multa a Stream Fighters de 50.000 dólares, y esa multa está para las dos”, dijo, lanzando también una pulla hacia Calderón por la controversia que tiene por una finca.

“[…] Y si no tienen pa’ pagar una finca, no creo que tenga pa’ pagar los 50.000, querida”, añadió.