Andrea Valdiri filtró millonada que tendría que pagar Yina Calderón si se arrepiente de estar en ‘Stream Fighters’: “No creo que tenga”

La ‘influencer’ barranquillera habló de la situación, dejando claro que no cree que pueda pagar.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 5:48 p. m.
Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en pelea de boxeo
Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en pelea de boxeo | Foto: Instagram: @stream_fighters

Va la mitad del mes de octubre y se acerca uno de los eventos más comentados y polémicos del año: Stream Fighters, el show de boxeo que reúne a reconocidas figuras del entretenimiento digital sobre el cuadrilátero.

A tan solo tres días de su realización, la expectativa entre los seguidores crece, sobre todo por una de las confrontaciones más esperadas, la cual será protagonizada por Andrea Valdiri y Yina Calderón, dos influencers con una rivalidad que, finalmente, se resolverá en el ring el próximo 18 de octubre.

Yina Calderón explotó contra La Valdiri y la desenmascaró tras su paso por ‘La casa de los famosos’.
Yina Calderón - Andrea Valdiri | Foto: Canal RCN - Instagram @andreavaldirisos / Montaje: Semana

Desde que el streamer paisa Westcol confirmó la participación de ambas, las redes sociales se han convertido en un cruce de opiniones y apuestas.

Aunque muchos apuntan a que Valdiri, con mayor preparación y dominio técnico en boxeo, será la ganadora, no son pocos los que respaldan a la también DJ de guaracha Yina Calderón, confiando en su determinación y capacidad para sorprender.

El enfrentamiento entre estas dos mujeres no solo promete ser uno de los más intensos de la velada, sino también uno de los más vistos del año en el mundo del entretenimiento digital.

Contexto: “Es muy duro”: Yina Calderón habló de su preparación para la pelea de boxeo con Andrea Valdiri y confesó que tiene entreno privado

La millonada que debería pagar Yina Calderón si se retira de la pelea de ‘Stream Fighters’

Si bien Valdiri ha hecho público su fuerte entrenamiento, Calderón ha estado más reservada, pero dejando ver que ha estado muy dedicada entrenando para poder dar una gran pelea.

En ciertas oportunidades, Yina ha publicado videos de ella entrenando, pero también, clips en donde se ha dejado ver, no muy bien de salud, por lo que se han aumentado las especulaciones de que posiblemente no pelee contra Valdiri y abandone la pelea de Stream Fighters.

Recientemente, a través de una transmisión en vivo en la plataforma Kick, Valdiri habló de la pelea y reveló un detalle que no se conocía: la cantidad de dinero que tendría que pagar Yina (o cualquier competidor) si abandona la pelea.

Respondiendo a la pregunta de una de las personas que estaba viendo el video en vivo, Valdiri fue clara en mencionar que la cantidad de dinero que tendría que pagar sería muy alta, ya que está por contrato.

Contexto: Yina Calderón rechazó peligrosa propuesta de Andrea Valdiri para su pelea; lanzó ácido comentario: “El que mucho habla, poco hace”

“Si se retira tiene que pagar una multa a Stream Fighters de 50.000 dólares, y esa multa está para las dos”, dijo, lanzando también una pulla hacia Calderón por la controversia que tiene por una finca.

“[…] Y si no tienen pa’ pagar una finca, no creo que tenga pa’ pagar los 50.000, querida”, añadió.

Además de esto, Andrea Valdiri mencionó que han sido varias las personas que le han insinuado que Yina podría cancelar la pelea: “Todo el mundo me ha escrito que ella va a hacer eso (cancelar la pelea), si ella llega a hacer eso, es una irresponsable. Ponte los pantalones, mami”, concluyó.

