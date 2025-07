Yina Calderón rechazó peligrosa propuesta de Andrea Valdiri para su pelea; lanzó ácido comentario: “El que mucho habla, poco hace”

“Esto para mí no es molestando. Y si yo me metí en esto, es porque lo estoy haciendo con disciplina. Espero te prepares, porque yo no voy a perder el tiempo allá. Voy a dar un buen show y quiero los nueve minutos”, agregó.

“Tronchatoro está pidiendo que pelee sin casco! No... por tres razones: 1. Es un deporte que se pelea con casco 2. Tengo prótesis de mentón y no me voy a arriesgar 3. Yo no soy tan convencida y no me creo la vaga que más cag... por lo tanto no la subestimo. (Pilas que el que mucho habla, poco hace. Los verdaderos caminan callados”, concluyó la influencer y también Dj de guaracha.