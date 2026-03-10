Juliana Calderón reveló video de Yeison Jiménez y su novio antes de morir en su avioneta

La partida de Yeison Jiménez continúa generando conmoción entre quienes siguieron de cerca su carrera y su vida personal. A dos meses del trágico accidente aéreo que acabó con su vida, un nuevo recuerdo del cantante volvió a circular en redes sociales y despertó una ola de nostalgia entre sus millones de seguidores.

En esta ocasión fue Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, reconocida influencer, empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien compartió un emotivo video del artista junto a dos personas muy cercanas a él, entre ellas, su novio, Juan Manuel Rodríguez, primo del intérprete de música popular.

Yeison Jiménez, cantante colombiano. Foto: Instagram @yeison_jimenez

El material publicado muestra un momento espontáneo y alegre que hoy adquiere un significado especial tras su inesperada muerte, pues desde ese momento, varias personas cercanas al cantante han utilizado las redes sociales para recordarlo y rendirle homenaje a su legado.

Fotografías, videos y mensajes emotivos han sido compartidos constantemente, demostrando que su memoria sigue presente para quienes lo acompañaron en vida.

En el marco de los dos meses de su fallecimiento, Juliana Calderón decidió publicar un video que rápidamente llamó la atención de los seguidores del artista. La creadora de contenido, quien mantenía una relación sentimental con Juan Manuel Rodríguez, compartió el clip a través de TikTok durante la tarde del 9 de marzo.

El video corresponde a una grabación que el propio Yeison Jiménez había publicado tiempo atrás. En las imágenes se observa al cantante bajar de su avioneta mientras interpreta el tema musical Hasta la madre.

A su lado aparecen Óscar Marín y Juan Manuel Rodríguez, quienes también lo acompañan cantando y disfrutando del momento. Las imágenes transmiten un ambiente de alegría y complicidad, reflejando la cercanía que existía entre el artista y su círculo más cercano.

Tras la publicación del video, numerosos usuarios reaccionaron con mensajes cargados de nostalgia. Muchos recordaron la energía y el carisma que caracterizaban al cantante, mientras que otros destacaron lo difícil que ha sido asimilar su ausencia.

Para sus seguidores, cada imagen o recuerdo compartido se convierte en una forma de mantener viva la memoria del cantante de música popular, quien logró consolidar una carrera destacada dentro del género a nivel nacional e internacional.

El video difundido por Juliana Calderón no solo revive un momento feliz entre amigos, sino que también se suma a los múltiples homenajes que continúan apareciendo en redes sociales.