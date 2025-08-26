“Es muy duro”: Yina Calderón habló de su preparación para la pelea de boxeo con Andrea Valdiri y confesó que tiene entreno privado

Se acerca el mes de octubre, y en él se dará uno de los eventos más controversiales y esperados de este año, Stream Fighters, la pelea de boxeo más famosa en la que varias figuras públicas se suben al ring.

Para la edición número cuatro de este encuentro, una de las peleas más esperadas es la de Andrea Valdiri y Yina Calderón, las influencers que no llevan una buena relación y que se enfrentarán el próximo 18 de octubre en el ring de boxeo.

Desde que ambas mujeres fueron confirmadas por Westcol, el reconocido streamer paisa, la especulación sobre dicha pelea ha aumentado en redes y aunque la mayoría de los internautas le apuestan a Andrea Valdiri, hay una gran cantidad de personas que le tienen fe a Yina Calderón, aunque sea la barranquillera quien practique más y tenga más conocimiento y dominio en la técnica del boxeo.

Las redes se han convertido en el escenario en el que ambas han mostrado si se han preparado o no para la pelea, pero también, a través de sus historias, ambas mujeres han tenido fuertes cruces de palabras.

En uno de ellos, Andrea mencionó que debían pelear sin casco, tal como lo hizo Westcol con Mario Bautista en SuperNova, pero fue la infuencer huilense y también Dj de guaracha Yina Calderón quien se negó rotundamente a esta idea de Valdiri.

Yina Calderón reveló si se prepara y entrena para su pelea en Stream Fighters

A Andrea Valdiri es a quien se le ha visto muy activa en redes sociales entrenando para este gran día, y aunque Yina en un momento dijo que no estaba tan juiciosa, recientemente comentó que esto cambió.

En sus redes sociales, Yina Calderón afirmó que lleva un tiempo entrando con una persona especializada, pero que ha preferido no mostrarlo en redes, ya que, según ella, ha sido muy duro.

“Sí, estoy entrenando hace más o menos un mes, con alguien muy teso en Bogotá, los primeros entrenamientos duros, he bajado de peso, he logrado captar muchas cosas. Yo no soy tan maric... de ir a una pelea sin entrenar, si he entrenado y es muy duro”, dijo Yina, dejando ver que el compromiso por dar una buena pelea está.

Relacionado con esta pelea, Yina Calderón reveló en entrevista con Eva Rey, la millonada que le pagará Westcol por estar en la pelea y enfrentar a Andrea Valdiri.

En un inicio la creadora de contenido reveló que primero le ofrecieron 50 millones de pesos, pero tanto ella como su equipo entraron a negociar y terminaron ofreciéndole unos cuantos millones más.

“Me llamó su representante que se llama Carlos y le dice a mi mánager ‘queremos a Yina para Stream Fighters 4 para que pelee’. Es muy viral el evento, dijo en primera instancia.

Yina Calderón habló de su pelea con Andrea Valdiri. | Foto: Captura de YouTube @Desnúdate con Eva Rey

Luego de esto, reveló la cifra que recibirá por participar, luego de que Eva le preguntara si había aceptado de una ante el primer ofrecimiento.