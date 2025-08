¿Tendría hijos? Yina Calderón se destapó sobre la maternidad y dejó en evidencia si anhela ser mamá: “No estoy tan joven ya”

“Yo no digo que no, ¿Si me entiendes? Pero tengo 34, no estoy tan joven ya. Si no consigo un hombre que pueda ser ejemplo para mi hijo... no estoy diciendo que conmigo tenga que estar toda la vida, porque puede que las cosas conmigo no funcionen, pero que no sea ejemplo para mi hijo, no voy a tenerlo con un hombre y lo tengo como lo tuvo Epa Colombia, por inseminación artificial", dijo en primera instancia Calderón.