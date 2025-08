Yina Calderón hizo confesión sobre esposo de Laura Tobón y dejó en evidencia sentimiento: “Tendría que estar la esposa”

“No me parezco a Laura Tobón, pero yo me pongo a ver videos de él y me parece un tipo empresario, me parece culto, me parece decente, me parece un hombre inteligente, me parece que es un hombre que uno se sienta a hablar y puede tener una conversación, me parece un tipo de negocios, o sea, me parece un partidazo”, agregó Yina Calderón.