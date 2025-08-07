Suscribirse

Yina Calderón expuso millonada que le pagará Westcol por ir al ring de boxeo con Andrea Valdiri y lanzó pulla: “Le hubiera pedido más”

En la conversación, la influencer también reveló un secreto que sería de Andrea Valdiri.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 12:47 a. m.
Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en pelea de boxeo
Yina Calderón reveló cuánta plata le dio Westcol para que estuviera en la pelea de boxeo | Foto: Instagram: @stream_fighters

Yina Calderón, una de las influencers más polémicas del país, vuelve a estar en el centro de atención, esta vez por su participación en la cuarta edición del evento de boxeo Stream Fighters, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

En esta ocasión, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se enfrentará en el ring con la también creadora de contenido Andrea Valdiri.

Contexto: Yina Calderón confesó cómo monetiza en redes: gana más de 100 millones mensuales

Este combate desde ya genera gran expectativa en redes sociales, sobre todo por las diferencias, los cruces de palabras y las indirectas que se han tirado entre ellas con el pasar de los años.

Yina Calderón reveló el precio que le pagarán por estar en la pelea de boxeo

Recientemente, en una entrevista con la periodista española Eva Rey, Calderón reveló un detalle hasta ahora desconocido: la cifra que le ofreció el streamer Westcol para sumarse al evento.

Según contó, le propusieron 50 millones de pesos por participar en la pelea, una suma que ella refutó, por lo que terminaron ofreciéndole unos millones más.

“Me llamó su representante que se llama Carlos y le dice a mi mánager ‘queremos a Yina para Stream Fighters 4 para que pelee’. Es muy viral el evento, dijo en primera instancia.

Yina Calderón | Desnúdate con Eva Rey

Luego de esto, reveló la cifra que recibirá por participar, luego de que Eva le preguntara si había aceptado de una ante el primer ofrecimiento.

“No, yo le dije, ‘¿Cuánta plata hay?’. Me dijo: ‘Hay 50 millones’. Le dije al mánager ‘Ay no, si me da 70, peleo’. Me dijo: ‘Sí, de una, se los doy’. Yo hubiera sabido, le hubiera pedido más”, confesó sin rodeos.

Con su característico estilo directo, Yina se refirió a quien será su contrincante en el ring de boxeo y lejos de resaltarle algo, dejó ver que es una mujer que está “apagada”, pero que la pelea con ella es lo que le devolverá vida en redes.

“Andrea Valdiri es una barranquillera muy conocida, que está apagada, pero en su tiempo tuvo mucho reconocimiento. Ahorita ni suena ni truena, pero yo le voy a dar mi luz”, señaló.

Contexto: Yina Calderón hizo confesión sobre esposo de Laura Tobón y dejó en evidencia sentimiento: “Tendría que estar la esposa”

Dejando claro que ella (Yina) es quien lleva la delantera en cuestiones de popularidad y rating, afirmó que sería Valdiri quien se beneficiaría de este evento gracias a pelear con ella.

“Ella me pidió. La gente no lo sabe, pero ella me pidió. Ella le dijo a Westcol que si no era conmigo, no peleaba. Imagínate las ganas que tiene esa mujer de darme en la cara”, concluyó.

