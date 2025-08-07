Yina Calderón expuso millonada que le pagará Westcol por ir al ring de boxeo con Andrea Valdiri y lanzó pulla: “Le hubiera pedido más”

Yina Calderón, una de las influencers más polémicas del país, vuelve a estar en el centro de atención, esta vez por su participación en la cuarta edición del evento de boxeo Stream Fighters, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

En esta ocasión, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se enfrentará en el ring con la también creadora de contenido Andrea Valdiri.

Este combate desde ya genera gran expectativa en redes sociales, sobre todo por las diferencias, los cruces de palabras y las indirectas que se han tirado entre ellas con el pasar de los años.

Yina Calderón reveló el precio que le pagarán por estar en la pelea de boxeo

Recientemente, en una entrevista con la periodista española Eva Rey, Calderón reveló un detalle hasta ahora desconocido: la cifra que le ofreció el streamer Westcol para sumarse al evento.

Según contó, le propusieron 50 millones de pesos por participar en la pelea, una suma que ella refutó, por lo que terminaron ofreciéndole unos millones más.

“Me llamó su representante que se llama Carlos y le dice a mi mánager ‘queremos a Yina para Stream Fighters 4 para que pelee’. Es muy viral el evento, dijo en primera instancia.

Luego de esto, reveló la cifra que recibirá por participar, luego de que Eva le preguntara si había aceptado de una ante el primer ofrecimiento.

“No, yo le dije, ‘¿Cuánta plata hay?’. Me dijo: ‘Hay 50 millones’. Le dije al mánager ‘Ay no, si me da 70, peleo’. Me dijo: ‘Sí, de una, se los doy’. Yo hubiera sabido, le hubiera pedido más”, confesó sin rodeos.

Con su característico estilo directo, Yina se refirió a quien será su contrincante en el ring de boxeo y lejos de resaltarle algo, dejó ver que es una mujer que está “apagada”, pero que la pelea con ella es lo que le devolverá vida en redes.

“Andrea Valdiri es una barranquillera muy conocida, que está apagada, pero en su tiempo tuvo mucho reconocimiento. Ahorita ni suena ni truena, pero yo le voy a dar mi luz”, señaló.

Dejando claro que ella (Yina) es quien lleva la delantera en cuestiones de popularidad y rating, afirmó que sería Valdiri quien se beneficiaría de este evento gracias a pelear con ella.