Walter Mercado: números de la suerte para el domingo 19 de octubre; serían los ganadores de la lotería

El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue más vigente que nunca y aunque falleció en 2019, su sabiduría continúa inspirando a miles de personas en el mundo gracias a su sobrina Betty B. Mercado, quien comparte la información que dejó en sus escritos.

Para el domingo, 19 de octubre se reveló el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco, los cuales traerían fortunas millonarias por medio de los juegos de azar.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Alguien cercano necesita presencia y comprensión más que consejos. Si hay pareja, es momento de renovar el vínculo desde la ternura.

Números de la suerte: 17, 40, 52.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad emocional se activa y el amor se expresa en gestos sencillos.Puede buscar actividades para fortalecer el vínculo con su pareja.

Números de la suerte: 20, 40, 11.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La mente busca respuestas, pero el corazón pide calma. Recuperar el humor fortalecerá la conexión afectiva.

Números de la suerte: 48, 32, 21.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las relaciones amorosas se convierten en espejo. Una emoción profunda podría surgir; es mejor no reprimirla.

Números de la suerte: 44, 57, 59.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La autenticidad es clave. No se necesita aparentar para ser amado. Mostrar la verdad emocional atrae a las personas correctas.

Números de la suerte: 38, 5, 17.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Los detalles cobran gran valor. Es importante fortalecer el vínculo para proteger sus relaciones.

Números de la suerte: 22, 49, 38.

Así quedó el horóscopo de Walter Mercado para este lunes, 13 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El amor fluye cuando hay armonía interior, es el momento perfecto para intentar solucionar problemas y malentendidos del pasado.

Números de la suerte: 7, 48, 31.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Una emoción o atracción intensa puede salir a la luz. La pasión con su persona de interés será protagonista.

Números de la suerte: 42, 58, 61.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La libertad y el respeto son fundamentales en las relaciones de pareja. Es un buen momento para visualizar un futuro compartido con optimismo.

Números de la suerte: 19, 49, 2.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La energía favorece compromisos sólidos y conversaciones sinceras. Se fortalece la conexión emocional y se proyectan planes a futuro con su pareja.

Números de la suerte: 45, 69, 32.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El amor se expresa desde la conexión mental y espiritual. Puede compartir ideas para fortalecer sus relaciones.

Números de la suerte: 30, 44, 11.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Un gesto o una palabra podría tocar su alma de manera profunda. El amor se podría convertir en uno de los pilares fundamentales de su vida.

Números de la suerte: 38, 45, 18.