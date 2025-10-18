Gente
Walter Mercado: números de la suerte para el domingo 19 de octubre; serían los ganadores de la lotería
Las cifras que compartió podrían ser el camino al éxito económico.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue más vigente que nunca y aunque falleció en 2019, su sabiduría continúa inspirando a miles de personas en el mundo gracias a su sobrina Betty B. Mercado, quien comparte la información que dejó en sus escritos.
Para el domingo, 19 de octubre se reveló el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco, los cuales traerían fortunas millonarias por medio de los juegos de azar.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Alguien cercano necesita presencia y comprensión más que consejos. Si hay pareja, es momento de renovar el vínculo desde la ternura.
Números de la suerte: 17, 40, 52.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad emocional se activa y el amor se expresa en gestos sencillos.Puede buscar actividades para fortalecer el vínculo con su pareja.
Números de la suerte: 20, 40, 11.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
La mente busca respuestas, pero el corazón pide calma. Recuperar el humor fortalecerá la conexión afectiva.
Números de la suerte: 48, 32, 21.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Las relaciones amorosas se convierten en espejo. Una emoción profunda podría surgir; es mejor no reprimirla.
Números de la suerte: 44, 57, 59.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La autenticidad es clave. No se necesita aparentar para ser amado. Mostrar la verdad emocional atrae a las personas correctas.
Números de la suerte: 38, 5, 17.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Los detalles cobran gran valor. Es importante fortalecer el vínculo para proteger sus relaciones.
Números de la suerte: 22, 49, 38.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El amor fluye cuando hay armonía interior, es el momento perfecto para intentar solucionar problemas y malentendidos del pasado.
Números de la suerte: 7, 48, 31.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Una emoción o atracción intensa puede salir a la luz. La pasión con su persona de interés será protagonista.
Números de la suerte: 42, 58, 61.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La libertad y el respeto son fundamentales en las relaciones de pareja. Es un buen momento para visualizar un futuro compartido con optimismo.
Números de la suerte: 19, 49, 2.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La energía favorece compromisos sólidos y conversaciones sinceras. Se fortalece la conexión emocional y se proyectan planes a futuro con su pareja.
Números de la suerte: 45, 69, 32.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El amor se expresa desde la conexión mental y espiritual. Puede compartir ideas para fortalecer sus relaciones.
Números de la suerte: 30, 44, 11.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Un gesto o una palabra podría tocar su alma de manera profunda. El amor se podría convertir en uno de los pilares fundamentales de su vida.
Números de la suerte: 38, 45, 18.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.