Se acerca uno de los eventos más esperados y comentados de las plataformas digitales, donde habrá un enfrentamiento entre dos de las creadoras de contenido más famosas de Colombia. Será una fecha para recordar, teniendo en cuenta las expectativas que se han formado por la pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón.

De acuerdo con lo que se ha visto en el último tiempo, ambas aceptaron este proyecto, preparándose para ofrecer un espectáculo particular y especial. Los espectadores hacen sus apuestas, vaticinando que la barranquillera será quien salga victoriosa.

Sin embargo, a tan solo un día de la pelea, Yina Calderón llamó la atención con una serie de mensajes que publicó en sus redes sociales, amenazando con abandonar el evento si no se cumplía con una exigencia que tenía.

Yina Calderón y Andrea Valdiri se enfrentarán en pelea de boxeo. | Foto: Instagram: @stream_fighters

En una publicación, la empresaria de fajas afirmó que Andrea Valdiri debería de bajar de peso hasta lo que habían establecido o ella se retiraba, pues no estaba cómoda con algunos lineamientos en los que se vería en desventaja.

“Si mañana Andrea Valdiri no ha bajado al peso acordado, me retiro de la pelea, porque no le voy a regalar peso, porque ya le estoy regalando estatura. Nosotros teníamos que estar pesando 62 kilos”, comentó.

La influencer reiteró que confiaba en la transparencia de Westcol y su equipo, pues lo único que quería era que la pelea fuera completamente correcta y se desarrollara conforme a lo que habían acordado. A esto agregó que sabía que había amistades en el medio, pero ella también hacía parte de esta propuesta.

“Espero, Westcol, y confío porque sé que tiene un manager, que es una persona muy seria, que no haya algún tipo de trampa en los resultados o de preferencias, porque así ellas sean tus amigas, todos hacemos parte del mismo evento”, concluyó.

¿Cuál sería la multa que tendría que pagar Yina Calderón si renuncia?

Recientemente, en medio de las especulaciones sobre la posible renuncia de la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, Andrea Valdiri reveló el monto que tendría que pagar su colega si decide no asistir al evento.

“Si se retira, tiene que pagar una multa a Stream Fighters de 50.000 dólares, y esa multa está para las dos”, reveló.

Aunque no se ha confirmado la ausencia de la colombiana, existe incertidumbre sobre cómo será la pelea, pues la barranquillera ha mostrado su preparación, entrenamiento y esfuerzo físico.

Andrea Valdiri respondió a la exigencia de Yina Calderón

En plena charla con Westcol, Andrea Valdiri respondió indirectamente a lo que estaba ocurriendo con la creadora de contenido. En sus declaraciones, afirmó que estaba llegando al peso establecido.