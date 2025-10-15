Suscribirse

Karen Sevillano se fue contra Yina Calderón y fue contundente: “Nada más patético que un payaso sin público”

La creadora de contenido habló sobre las polémicas declaraciones que ha dado la empresaria de fajas en el último tiempo.

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 3:02 p. m.
Karen Sevillano habló de Yina Calderón. | Foto: Montaje de SEMANA | Instagram de Yina Calderón y Canal RCN

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de las plataformas digitales, apostándole a un tono irreverente y desafiante en sus apariciones. La empresaria de fajas suele soltarse sobre asuntos externos, opinando y soltando “chismes” acerca de la vida de otros famosos.

Sin embargo, en los últimos meses, varios influenciadores y rostros mediáticos han optado por arremeter contra la exparticipante de La casa de los famosos, señalándola por sus actitudes, sus comentarios y sus acciones.

Recientemente, Karen Sevillano estuvo como invitada en Qué hay pa’ dañar, de RCN, donde dialogó con Valentina Taguado y Johana Velandia sobre diversos temas. Uno de los que salió a flote fue sobre Yina Calderón, por lo que no dudó en ser clara y precisa con sus pensamientos.

Contexto: Yina Calderón anunció que saldrá de Colombia; reveló fecha y destino al que irá: “Me perderás”

En la charla, la presentadora no dudó en hablar sin pelos en la lengua y comentó lo que veía de la empresaria. La caleña fue contundente al mencionar que sí creía que ella tenía problemas a tratar, pues reflejaba muchos detalles en los demás y buscaba afectar a otros con esto.

“A calzón quitado, yo siento que Yina tiene problemas serios... siendo lo más honesta posible. Yo lo que creo es que ella tiene muchos vacíos y se anda reflejando en los demás, entonces, probablemente, en algún momento de su vida ha mantenido a un hombre y cuando ve a alguien con novio, piensa que es igual, y así sucesivamente con todo lo que dice”, afirmó.

Karen Sevillano, que también opinó tras la polémica con hija de María Fernanda Cabal, indicó que había preferido ignorar a Yina Calderón tras los ataques le lanzó, relacionados precisamente con su novio actual. La integrante del After show de La casa de los famosos fue directa y manifestó que la única que “quedaba en ridículo” era su colega.

“Yo opté por ignorarla a ella, porque cuando yo estuve en La casa de los famosos ella estuvo hablando mucho de mí, cuando salí también. Al ver que no le respondí dejó como quitas las cosas. No hay nada más patético que un payaso sin público, entonces no me voy a poner a discutir y a lo que ella se dedica en las redes sociales... con tanta cosa que hay por hacer y ella decide hacer el ridículo cada día”, aseguró ante cámaras.

“No me voy a poner a discutir con Yina, ya estoy muy vieja para eso, y ponerme a discutir con ella sería faltarle el respeto a todas las veces que he ido a terapia psicológica”, agregó, desatando risas en sus compañeras de mesa.

