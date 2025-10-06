Karen Sevillano se despachó por polémica oferta laboral de Luisa Postres, hija de María Fernanda Cabal

Luisa Lafaurie Cabal, hija de José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, y la precandidata a la Presidencia de Colombia, María Fernanda Cabal, causó una fuerte controversia en redes sociales al publicar una oferta laboral por medio de TikTok para su emprendimiento llamado Luisa Postres.

El video generó indignación en miles de personas, pues aunque dejó en claro que estaba en búsqueda de un community manager que manejara todos los perfiles de su empresa, manifestó que tendría que cumplir con otras funciones y “dar la milla extra” para mantener su puesto.

“No sé qué es lo que quiero, no tengo un perfil del cargo, no sé qué es lo que estoy buscando [...]. Yo soy gerente, desarrolladora de negocios, contabilidad, todera, si me toca lavar platos, lavo platos; pues sí, mi amor, o sea, es que eso es emprender. Si tú eres de esas personas que te gusta estar como un burro solamente mirando por el lado y solamente encajonada, perfecto, perfecto, hay una cantidad de trabajos para ti“, dijo a través del clip que se volvió viral.

Mencionó además que, en el tipo de negocio que ella maneja, se buscan personas que se atrevan a realizar acciones que sumen a la compañía, independientemente de si está, o no, estipulado en el contrato.

“Cuando tú estás en un emprendimiento, tú estás buscando personas que se le midan a hacer cosas distintas, que se le midan a salir de la caja, que se le midan a hacer un poco más de lo que dice su contrato, que son sus funciones, porque a mí las personas que dicen: ‘Ay, es que eso no está mi contrato’, chao, chao”, mencionó.

Ante la polémica, Karen Sevillano, creadora de contenido y ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, rompió el silencio y se manifestó por medio de un comentario, en el que le respondió a Luisa Postres y manifestó que, teniendo en cuenta algunas de las funciones que espera que realice su futuro empleado, es necesario que considere dividirlo en distintas vacantes.

“Yo, que trabajo creando contenido, le digo que usted necesita como tres personas”, escribió.

Luisa Postres pidió perdón por la polémica generada tras la publicación de la vacante laboral

En su último video publicado en redes sociales, Luisa Lafaurie Cabal se mostró arrepentida por las palabras que estuvo comunicando en los últimos días y manifestó:

“La embarré, y vengo a dar la cara y pedir perdón. En las últimas dos semanas he emitido una serie de comunicaciones que están lejos de enorgullecerme y tengo que pedir perdón. Primero, pedir perdón por lanzar una convocatoria donde no tenía claridad en qué era lo que estaba buscando”.

Explicó frente a las personas que se indignaron con su comportamiento que entendió la lección y acepta haber actuado desde la rabia.