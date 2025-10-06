Luisa Lafaurie Cabal (Luisa Postres), hija de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, publicó en LinkedIn oferta laboral objeto de controversia

Luisa Lafaurie, conocida en redes sociales como Luisa Postres, nombre de su empresa, a la que ella llama emprendimiento, publicó en LinkedIn la oferta laboral que tanta controversia suscitó.

La polémica se dio por cuenta de las declaraciones que dio Luisa Lafaurie, hija de la precandidata presidencial María Fernanda Cabal y del presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie.

“Y con ustedes: la vacante que me generó una funa magistral a través de todas las redes sociales (incluida una publicación del Ministerio del Trabajo). Me gustaría saber si realmente creen que son cinco cargos en uno, o si estoy pidiendo algo razonable para una empresa pequeña. También recibo feedback si existe alguna imprecisión o si creen que alguna claridad es necesaria”, escribió Lafaurie en LinkedIn.

La publicación de Luisa Lafaurie Cabal a través de LinkedIn. | Foto: LinkedIn

“Pues yo soy gerente, desarrolladora de negocios, contabilidad, todera, si me toca lavar platos lavo platos, pues sí, mi amor, o sea, es que eso es emprender. Si tú eres de esas personas que te gusta estar como un burro solamente mirando por el lado y solamente encajonada, perfecto, perfecto, hay una cantidad de trabajos para ti que solamente tienes que hacer esto; pero claro, cuando tú estás en un emprendimiento, tú estás buscando personas que se le midan a hacer cosas distintas, que se le midan a salir de la caja, que se le midan a hacer un poco más de lo que dice su contrato, que son sus funciones, porque a mí las personas que dicen: ‘Ay, es que eso no está mi contrato’, chao, chao”, dijo Lafaurie Cabal en el primer video que publicó y que suscitó gran malestar en la opinión pública por su trato despectivo.

“Porque pues es una persona que nunca va a dar la milla extra por absolutamente nada y si tú eres de esas, perfecto. Hay trabajos para ti, puedes ser cajera en Oxxo, ¿sabes? Como puedes hacer una sola cosa por el resto de tu vida, perfecto. Pero pues hay otras personas que sí tienen ganas de desarrollarse de múltiples maneras y emprendimientos, negocios como los míos, que son pequeños, son geniales porque damos la oportunidad a las personas de desarrollarse", agregó.

“Por ejemplo, a Dave le patrociné un montón de herramientas de inteligencia artificial para que aprendiera a utilizar IA para crear contenidos. Entonces, pues unas por otras”, puntualizó.

Desatada la controversia, la mujer volvió a subir otro video dando cuenta del malestar que generó. Y, de igual manera, publicó en LinkedIn el perfil que necesita y no dio a conocer el monto salarial que le pagará a quien quede con el cargo.

“Oigan, la embarré. La embarré y vengo a dar la cara y pedir perdón. En las últimas dos semanas he emitido una serie de comunicaciones que están lejos de enorgullecerme y tengo que pedir perdón. Primero, pedir perdón por lanzar una convocatoria en la que no tenía claridad en qué era lo que estaba buscando. Segundo, pedir perdón por responder a un comentario de forma grosera y, además, menospreciar un trabajo que es igual de importante y digno a todos los demás trabajos”, señaló la hija de la precandidata presidencial María Fernanda Cabal.

“Y tercero, por terminar tomando un tono burlesco y sarcástico con todas las comunicaciones posteriores. La verdad es que actué desde la rabia y no desde el amor, que es lo que me caracteriza. Fui soberbia y grosera. Y aunque todavía tengo mucho por aprender y digerir de esa situación, me comprometo a ser mucho más cuidadosa, respetuosa y asertiva con mi comunicación. Y me comprometo a seguir generando empleo digno y de calidad. Muchas gracias”, puntualizó.

Esta es la oferta de trabajo publicada

La oferta en LinkedIn de Luisa Lafaurie Cabal | Foto: LinkedIn

Visión del rol

Ser la voz creativa y digital de la marca, transformando lo que pasa en el día a día (en planta, en tiendas, con clientes) en contenido auténtico, relevante y estratégico. A través de storytelling, tendencias y escucha activa, este rol conecta la esencia de la marca con su comunidad, cocreando la estrategia junto al área de Growth.

Objetivos del cargo

Crear y gestionar contenido atractivo y multiplataforma (Instagram, TikTok, YouTube, FB, LinkedIn, según sea necesario) que refleje la identidad de la marca y sus productos.

Cocrear la estrategia digital junto con Growth, aportando ideas basadas en la realidad diaria de la operación, las tiendas y las necesidades de los clientes.

Resolver dudas frecuentes de usuarios mediante contenido claro, creativo y oportuno en coordinación con Servicio al cliente y tiendas.

Monitorear métricas y tendencias globales para aplicar, testear y mejorar resultados de manera constante.

Responsabilidades clave

Crear, editar y publicar contenido audiovisual y escrito (stories, reels, tiktoks, shorts, copys, guiones optimizados para SEO, campañas de email marketing).

guiones optimizados para SEO, campañas de Administrar y mantener actualizadas las redes sociales de la marca, asegurando coherencia visual, consistencia en publicaciones y cumplimiento de lineamientos de identidad.

Documentar y transformar el día a día de la empresa (productos, procesos, experiencias, feedback de clientes) en piezas de contenido relevantes.

de clientes) en piezas de contenido relevantes. Presentar la parrilla de contenido periódicamente y asegurar su correcta ejecución en todos los canales.

Cocrear la estrategia de contenido junto con la directora de Growth, aportando insights desde SAC, tiendas y tendencias globales.

Monitorear métricas de desempeño de cada canal y elaborar informes de gestión con propuestas de mejora.

Identificar y adaptar tendencias digitales globales, adaptándolas al contexto de la marca.

Trabajar de la mano con Servicio al cliente y tiendas para convertir dudas y comentarios recurrentes en contenido útil y accionable.

Mantener organizada la biblioteca de contenido y material gráfico.

Apoyar la construcción y desarrollo de las campañas de marca, participando activamente en la producción y ejecución del contenido asociado.

Gestionar posibles crisis digitales con humildad y humor, respondiendo con empatía y manteniendo la voz de la marca.

Modelo de liderazgo y seguimiento

Reporta directamente a la directora de Growth.

Cocrea la estrategia y la ejecuta.

Mantiene comunicación constante con Servicio al cliente y tiendas para identificar oportunidades de contenido.

Su éxito se mide en la capacidad de generar conversación, engagement y soluciones creativas a partir de la realidad diaria de la marca.

Condiciones de trabajo