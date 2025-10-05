Luisa Postres agachó la cabeza y pidió perdón tras polémica por oferta de trabajo que hizo: “La embarré y vengo a dar la cara”

Luisa Postres, hija de la senadora María Fernanda Cabal, salió a disculparse después de la polémica que protagonizó en los últimos días por una oferta laboral que generó fuertes críticas.

Todo comenzó cuando la mujer, a través d sus redes sociales, anunció una convocatoria para el cargo de community manager. “No sé qué es lo que quiero, no tengo un perfil del cargo, no sé qué es lo que estoy buscando”, dijo.

Entre otras cosas, Luisa precisó que lo mejor era que las personas que se postularan tuvieran conocimientos en edición, videos, cubrimiento de redes, audiovisuales, entre otras habilidades.

Fue allí donde comenzó la polémica, ya que muchos usuarios la cuestionaron por pedir que una persona asumiera múltiples funciones al mismo tiempo, lo que consideraron injusto.

Lejos de calmar la controversia, ella se puso de ejemplo y explicó la forma en la que es “todera” y realiza muchas labores en su trabajo.

“Si eres una persona que te gusta estar como un burro, solamente mirando para un lado y solamente encajonada, perfecto, hay una cantidad de trabajos para ti que solamente tienes que hacer esto”, manifestó.

Por lo mismo, la controversia no se acabó y los cuestionamientos en contra de la hija de la precandidata presidencial aumentaron en redes sociales.

Ante esto, Luisa Postres volvió a hablar en las últimas horas y, para sorpresa de muchos, se mostró arrepentida por lo que había dicho en los anteriores videos, por lo que asumió el error que cometió.

“La embarré, y vengo a dar la cara, y pedir perdón. En las últimas dos semanas he emitido una serie de comunicaciones que están lejos de enorgullecerme y tengo que pedir perdón. Primero, pedir perdón por lanzar una convocatoria donde no tenía claridad en qué era lo que estaba buscando”, afirmó.

Asimismo, pidió excusas por la forma en la que respondió un comentario y por poner de ejemplo a las personas que trabajan en las tiendas OXXO. “Es un trabajo igual de importante y digno a los demás”, sostuvo.

La hija de Cabal aseguró que todo esto ocurrió por actuar desde la “rabia” y no desde el “amor”, por lo que admitió que fue irrespetuosa.

“Me comprometo a ser mucho más cuidadosa, respetuosa y asertiva con mi comunicación. Y me comprometo a seguir generando empleo digno y de calidad”, concluyó.