El municipio de Cundinamarca famoso por su merengón más gigante que queda muy cerca de Bogotá

Hay postres que enamoran por su sabor, otros por su tamaño, y algunos, por las dos cosas al mismo tiempo. Ese es el caso del merengón gigante que se vende en Chía, uno de los municipios de Cundinamarca, que está ubicado a tan solo unos minutos de Bogotá.

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Este postre no solo conquista el paladar sino que también se roba las miradas de las personas que van de visita a este municipio.

El lugar que lo vende se llama ‘Nani, un planeta dulce’, y se encuentra a media cuadra del parque Ospina, en todo el centro del municipio. No es un sitio difícil de encontrar, pero sí uno de esos que deja antojadas a las personas de volver.

El merengón no es un postre cualquiera, es uno de los favoritos de los colombianos, sobre todo de las personas de la capital.

Este municipio cundinamarqués tiene una amplia oferta turística para ofrecer. Foto: Alcaldía Municipal de Chía/API.

La preparación en este lugar incluye dos grandes bolas de helado, frutas como fresas, moras, guanábana y melocotón, crema de leche, chispas de chocolate, los tradicionales Quipitos y salsas al gusto.

Según el creador de contenido conocido como ‘Viajando económico’, el tamaño de este postre es tan grande y generoso que puede compartirse fácilmente entre dos personas.

Sin embargo, el merengón no es el único atractivo de ‘Nani’. En el establecimiento también hay para la venta tortas y otros productos de repostería que conquistan a todos los que se acercan.

La propuesta del lugar encaja perfectamente con la tradición dulcera que caracteriza a Chía.

Es importante conocer que el municipio tiene historia en el tema de los postres. Chía es reconocida por su tradición repostera, con locales que llevan décadas perfeccionando postres típicos y modernos, lo que ha hecho del lugar un destino dulce muy atractivo tanto para locales como para turistas.

No es raro ver a familias enteras caminando por sus calles después del almuerzo, buscando el postre que será el complemento perfecto para el día.

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¿Cómo llegar a Chía?

Para quienes toman este postre como motivación para viajar a Chía, llegar desde Bogotá es sencillo y económico. La opción más común es tomar un bus intermunicipal desde el Portal Norte de TransMilenio, que va directo al municipio.

Otra alternativa es tomar una flota que transite por la Autopista Norte, con rutas que conectan Bogotá con Chía e incluso con otros municipios cercanos como Cajicá o Zipaquirá.