Cerca de Bogotá hay diversidad de destinos que vale la pena conocer. Dado que la capital está situada sobre una sabana a gran altitud, la región tiene diversidad de pisos térmicos, lo que permite que con solo viajar un par de horas por carretera, la elevación, el clima y los ecosistemas cambien considerablemente, brindando cientos de oportunidades para los viajeros.

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Además, es un territorio con una inmensa riqueza natural, histórica, cultural y agrícola que hace muy variada su oferta turística. En sus alrededores se encuentran pueblos con arquitectura colonial, maravillas únicas como la Catedral de Sal de Zipaquirá, y lugares ideales para el ecoturismo.

En ese mar de posibilidades turísticas se encuentra Viotá, un municipio ubicado a menos de tres horas de la capital, que ofrece encantos muy particulares que atraen a los viajeros.

Se le considera la despensa agraria de la provincia del Tequendama, un territorio que cuenta con una gran tradición cafetera y ha sido cuna de luchas campesinas. En sus tierras, los viajeros encuentran atractivos turísticos que llaman la atención.

El municipio de Viotá tiene varios encantos para conocer. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Viotá / API

Uno de ellos es bien característico. Se trata del puente de crital más largo del país, una estructura peatonal de 24 metros de largo, que se eleva a más de 1.400 metros sobre el nivel del mar.

Gracias a su estructura transparente, quienes lo atraviesan pueden disfrutar de una vista muy especial de las montañas y el tradicional paisaje cafetero bajo sus pies. Se dice que esta pasarela en cristal es el núcleo de una iniciativa de turismo rural sostenible, diseñada para proteger y cuidar el ecosistema del municipio.

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El recorrido se realiza con acompañamiento de guías y es un espacio perfecto para disfrutar de un momento especial y de conexión con la naturaleza en compañía de la pareja o con amigos.

Otros sitios de interés

Este municipio cundinamarqués es ideal para realizar caminatas cortas y pueden visitarse lugares como la cascada La Ruidosa y El Charco Azul, que se han consolidado como opciones populares para caminar sin dificultad y refrescarse en agua natural. Son recorridos sencillos, recomendables con calzado cómodo y, de preferencia, en temporada seca.

Cascada La Ruidosa en Viotá, Cundinamarca Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Viotá / API

De igual forma, por tratarse de un territorio cafetero, es posible visitar fincas destinadas al cultivo de este grano. Algunas de ellas reciben visitantes interesados en conocer el proceso del café, desde el cultivo hasta que es servido en la taza. Los recorridos suelen ser informales, con explicación básica, degustación y posibilidad de compra directa al productor.

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Información de la Gobernación de Cundinamarca indica que en estas tierras se encuentran senderos como El Cardenal y el de Arte Rupestre San Martín, así como la Hacienda cafetera Ceylán fundada en 1868 y la Hacienda California.

Un atractivo más es su gastronomía, que invita a disfrutar de sabores auténticos con platos como el sancocho y el piquete de gallina, el fiambre campesino y el migado. También se puede endulzar la visita con postres típicos, dulces caseros y productos procesados a base de café.