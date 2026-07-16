Cundinamarca tiene diversidad de atractivos que vale la pena conocer; entre montañas, lagunas, ríos y montañas, este territorio es una buena opción para pensar en planes de descanso cerca de la capital.

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A esto se suma su gastronomía, que refleja la tradición, la historia y la diversidad cultural de sus municipios. Sus recetas, elaboradas con ingredientes locales y transmitidas de generación en generación, permiten a los visitantes conocer la identidad a través de sabores típicos, panes artesanales, amasijos, postres y platos que conservan las costumbres de la cocina campesina.

En este contexto, uno de los municipios que resulta imperdible si se quiere comer un producto muy especial es La Vega. En este pueblo, los roscones se han convertido en uno de los principales símbolos gastronómicos y en un producto que lo identifica ante propios y visitantes.

Elaborados de forma artesanal y con recetas que han pasado de generación en generación, los roscones resobados son la especialidad y probarlos obliga a hacer una parada a quienes recorren este destino o pasan hacia otros lugares como Villeta o Guaduas.

Los roscones son una de las preparaciones típicas en La Vega, en donde prevalece el resobado. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Además de su valor culinario, estos productos representan una importante fuente de ingresos para decenas de familias y hacen parte de la identidad cultural de este municipio, ubicado a solo dos horas de Bogotá.

Panaderías y negocios tradicionales han consolidado la reputación del municipio como uno de los mejores lugares para disfrutar esta preparación, convirtiéndola en un atractivo turístico que impulsa la economía local y motiva a miles de viajeros a hacer una parada para probar este emblemático amasijo cundinamarqués.

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¿Qué se puede hacer en La Vega?

La Vega se ha consolidado como uno de los destinos cerca de Bogotá que más llaman la atención de los viajeros. Además de deleitar con esta preparación típica, este territorio es ideal para quienes disfrutan de actividades al aire libre como senderismo, ciclismo de montaña y avistamiento de aves.

En sus tierras hay varios sitios de interés como la Laguna Tabacal, un lago rodeado de naturaleza donde los visitantes tienen la posibilidad de alimentar a los peces, disfrutar de un pícnic junto al agua o simplemente relajarse y apreciar la belleza del paisaje.

La Laguna del Tabacal es uno de los atractivos para conocer en La Vega, Cundinamarca. Foto: Cortesía Alcaldía de La Vega

A esta se suma la Reserva Natural Paraíso Andino, un santuario para la fauna y flora local, en donde los viajeros tienen la posibilidad de observar diversas especies de animales y plantas en su hábitat natural.

Así mismo, el Cerro del Butulú es reconocido como el alto más elevado de La Vega, por lo que resulta un lugar ideal para tener una panorámica del municipio y la región. Es considerado uno de los mayores atractivos turísticos de este municipio, pues cuando los días están despejados, la vista panorámica permite ver el Nevado del Ruiz.

Otro lugar de interés son las Cascadas del Chupal, un espacio natural que permite disfrutar la belleza de estas caídas de agua. Son siete cascadas, que se complementan con senderos ecológicos.