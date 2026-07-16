Boyacá es un destino imperdible para visitar en esta época de vacaciones. Es un destino que ofrece una desconexión total del ritmo acelerado de las grandes ciudades, permitiendo a los viajeros sumergirse en lindos paisajes que van desde extensos valles verdes y páramos hasta maravillas naturales como la Laguna de Tota o el Nevado del Cocuy.

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Esta diversidad geográfica lo convierte en un escenario ideal tanto para los amantes del ecoturismo como para quienes buscan un descanso puramente contemplativo.

Además de su belleza paisajística y su peso histórico como cuna de la independencia de Colombia, uno de los verdaderos tesoros de esta región radica en la calidez de su gente y en la riqueza de sus tradiciones campesinas.

El Queso Paipa es uno de los productos imperdibles en este destino boyacense. Foto: Guillermo Torres

La importancia del Queso Paipa

Este departamento alberga 123 municipios y en uno de ellos el queso es protagonista de su gastronomía. Se trata de Paipa, donde este producto tiene un gran reconocimiento con el Queso Paipa, el único en Colombia con denominación de origen, que atrae a turistas que buscan saborear esta tradición directamente de las manos de los productores locales.

Este reconocido alimento tiene su origen en los campesinos locales, quienes comenzaron a elaborarlo siguiendo las técnicas artesanales que habían observado en Europa, creando una delicia con un sabor distintivo y ligeramente amargo, que pronto ganó popularidad.

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En su gastronomía, otro de los productos imperdibles son las almojábanas, un amasijo de origen árabe hecho con harina, huevos, leche y queso campesino, que se acompaña con el típico masato.

¿Qué se puede hacer en Paipa?

Además de probar el queso y las demás delicias gastronómicas, este municipio boyacense destaca porque ofrece una combinación de turismo de bienestar y naturaleza.

Las termales son uno de los atractivos de Paipa. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Paipa, Boyacá / API

Este se ha consolidado como un lugar ideal para disfrutar de aguas termales, las cuales son famosas por sus propiedades terapéuticas y minerales, atrayendo a miles de turistas que buscan relajar el cuerpo y la mente. Dentro de la oferta se encuentran las piscinas de aguas termales Parque Acuático ITP, El Delfín, Pozo Azul y La Playa.

Allí los viajeros se encuentran con el Lago Sochagota, hermoso cuerpo de agua que es el epicentro turístico del municipio. Es ideal para practicar esquí acuático, hacer paseos en lancha o simplemente disfrutar de la oferta hotelera.

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En el territorio de este municipio boyacense se encuentran otros sitios como la casa Hacienda El Salitre, el Monumento a Los Lanceros, la estación del ferrocarril (declarado monumento nacional), los cerros El Cangrejo, El Picacho y La Guerra; las reservas Ranchería y Ecoandes.