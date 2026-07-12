Los cinco pueblos de Boyacá más recomendados para el ecoturismo, según la IA

El departamento de Boyacá es ideal para turistas que quieren disfrutar de la naturaleza, hacer senderismo, observar fauna y flora o recorrer páramos, bosques y lagunas.

Los cinco mejores pueblos de Boyacá para los pensionados, según la inteligencia artificial

ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial, destaca cinco municipios de esta región para hacer ecoturismo:

1. Monguí

Monguí es considerado uno de los pueblos patrimoniales más bellos de Colombia y es la principal puerta de entrada al Páramo de Ocetá, uno de los más bellos.

“Sus senderos permiten observar frailejones, lagunas de origen glaciar y una gran diversidad de aves. Además, el municipio conserva una arquitectura colonial excepcional y es famoso por la fabricación artesanal de balones”, señala la IA.

El municipio de Boyacá que es reconocido por su “paz y tranquilidad”, un destino con gran diversidad y bellos paisajes

Actividades recomendadas:

Senderismo en el Páramo de Ocetá, avistamiento de aves, fotografía de paisajes y caminatas ecológicas.

2. El Cocuy

El Cocuy es la entrada principal al parque nacional natural El Cocuy, uno de los destinos de alta montaña más importantes de Colombia. “Sus nevados, lagunas, glaciares y ecosistemas de páramo atraen a excursionistas y amantes de la naturaleza”, subraya la IA.

El nevado de El Cocuy está ubicado en el departamento de Boyacá. Foto: Getty Images/iStockphoto

Actividades recomendadas: Trekking de alta montaña, observación de fauna andina, fotografía de paisajes.

3. Aquitania

El municipio de Aquitania está ubicado a orillas de la Lago de Tota, el lago natural más grande de Colombia, y ofrece una combinación de diversos paisajes, “playas de arena blanca y rutas hacia páramos y montañas. Es un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y actividades al aire libre”.

Actividades recomendadas: Kayak y navegación, caminatas ecológicas y fotografía de paisajes.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de ciudad italiana y es considerado uno de los más bellos, ideal para el ecoturismo

4. Villa de Leyva

Este municipio, uno de los más atractivos de este departamento, es reconocido principalmente por su arquitectura colonial, sin embargo, sus alrededores ofrecen importantes escenarios naturales como el santuario de fauna y flora Iguaque, “hogar de bosques andinos, lagunas y una gran biodiversidad”. “Es un excelente destino para combinar historia y ecoturismo”, agrega ChatGPT.

Actividades recomendadas: Senderismo, observación de flora y fauna, recorridos ecológicos.

5. Zetaquira

Zetaquira es uno de los destinos menos masificados del departamento y sobresale por sus bosques, cascadas, quebradas y paisajes montañosos. “Su clima templado y la riqueza natural de la región lo convierten en una excelente alternativa para quienes buscan experiencias de ecoturismo lejos de las rutas más concurridas. La comunidad viajera suele recomendarlo por su tranquilidad y belleza natural”, subraya la IA.

Actividades recomendadas: caminatas ecológicas, observación de aves, visita a cascadas, turismo rural.